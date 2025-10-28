Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Газпром" ждет 4,9 трлн рублей поступлений от продажи газа - 28.10.2025, ПРАЙМ
"Газпром" ждет 4,9 трлн рублей поступлений от продажи газа
"Газпром" ждет 4,9 трлн рублей поступлений от продажи газа - 28.10.2025, ПРАЙМ
"Газпром" ждет 4,9 трлн рублей поступлений от продажи газа
"Газпром" ожидает, что поступления от продажи газа в 2025 году составят 4,9 триллиона рублей, что на 4,4% выше плана, утвержденного в декабре, сообщил... | 28.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-28T20:24+0300
2025-10-28T20:24+0300
газ
фамил садыгов
газпром
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859685102_0:185:2985:1864_1920x0_80_0_0_afc2bb8139538c0c949b4ceba559ba8d.jpg
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. "Газпром" ожидает, что поступления от продажи газа в 2025 году составят 4,9 триллиона рублей, что на 4,4% выше плана, утвержденного в декабре, сообщил заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов. "Уже сейчас мы видим, что для компании 2025 год складывается успешно. Поступления от продажи газа по итогам года ожидаются на уровне 4,9 трлн руб., что на 4,4% выше плана, утвержденного в декабре 2024 года. Это во многом связано с увеличением первоначальных плановых показателей по поставкам газа российским потребителям и на экспорт", - приводятся слова Садыгова в сообщении в Telegram-канале компании.
Новости
ru-RU
газ, фамил садыгов, газпром
Газ, Фамил Садыгов, Газпром
20:24 28.10.2025
 
"Газпром" ждет 4,9 трлн рублей поступлений от продажи газа

"Газпром" ждет 4,9 трлн руб поступлений от продажи газа в 2025 году, на 4,4% выше плана

© РИА Новости . Максим Блинов
Логотип компании Газпром - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2025
Логотип компании "Газпром". Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. "Газпром" ожидает, что поступления от продажи газа в 2025 году составят 4,9 триллиона рублей, что на 4,4% выше плана, утвержденного в декабре, сообщил заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов.
"Уже сейчас мы видим, что для компании 2025 год складывается успешно. Поступления от продажи газа по итогам года ожидаются на уровне 4,9 трлн руб., что на 4,4% выше плана, утвержденного в декабре 2024 года. Это во многом связано с увеличением первоначальных плановых показателей по поставкам газа российским потребителям и на экспорт", - приводятся слова Садыгова в сообщении в Telegram-канале компании.
"Газпром" увеличил инвестпрограмму на 2025 год
