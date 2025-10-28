https://1prime.ru/20251028/gazprom-864021371.html
"Газпром" ждет 4,9 трлн рублей поступлений от продажи газа
газ
фамил садыгов
газпром
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859685102_0:185:2985:1864_1920x0_80_0_0_afc2bb8139538c0c949b4ceba559ba8d.jpg
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. "Газпром" ожидает, что поступления от продажи газа в 2025 году составят 4,9 триллиона рублей, что на 4,4% выше плана, утвержденного в декабре, сообщил заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов. "Уже сейчас мы видим, что для компании 2025 год складывается успешно. Поступления от продажи газа по итогам года ожидаются на уровне 4,9 трлн руб., что на 4,4% выше плана, утвержденного в декабре 2024 года. Это во многом связано с увеличением первоначальных плановых показателей по поставкам газа российским потребителям и на экспорт", - приводятся слова Садыгова в сообщении в Telegram-канале компании.
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859685102_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_18552ebff0698d1a6325be47f724e8fc.jpg
газ, фамил садыгов, газпром
Газ, Фамил Садыгов, Газпром
