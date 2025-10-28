https://1prime.ru/20251028/gazprom-864021630.html
"Газпром" обсудит перспективы добычи лития в Восточной Сибири
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Совет директоров "Газпрома" 10 ноября обсудит перспективы добычи лития из попутных вод в Восточной Сибири, сообщается в материалах компании. "Повестка дня заочного голосования членов совета директоров эмитента: О перспективах реализации проектов добычи лития из природных рассолов подземных вод в районах размещения объектов добычи газа Восточной Сибири", - говорится в сообщении. Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента - 10 ноября. В повестке заседания также есть вопрос участия члена правления "Газпрома" Вадима Симдякина в совете директоров Московского газоперерабатывающего завода (МГПЗ) и ликвидации филиала компании "Пансионат "Морозовка".
