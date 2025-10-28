Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Газпром" обсудит перспективы добычи лития в Восточной Сибири - 28.10.2025
"Газпром" обсудит перспективы добычи лития в Восточной Сибири
"Газпром" обсудит перспективы добычи лития в Восточной Сибири - 28.10.2025, ПРАЙМ
"Газпром" обсудит перспективы добычи лития в Восточной Сибири
Совет директоров "Газпрома" 10 ноября обсудит перспективы добычи лития из попутных вод в Восточной Сибири, сообщается в материалах компании. | 28.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-28T20:41+0300
2025-10-28T20:41+0300
20:41 28.10.2025
 
"Газпром" обсудит перспективы добычи лития в Восточной Сибири

«Газпром» 10 ноября обсудит перспективы добычи лития из попутных вод в Восточной Сибири

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Совет директоров "Газпрома" 10 ноября обсудит перспективы добычи лития из попутных вод в Восточной Сибири, сообщается в материалах компании.
"Повестка дня заочного голосования членов совета директоров эмитента: О перспективах реализации проектов добычи лития из природных рассолов подземных вод в районах размещения объектов добычи газа Восточной Сибири", - говорится в сообщении.
Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента - 10 ноября.
В повестке заседания также есть вопрос участия члена правления "Газпрома" Вадима Симдякина в совете директоров Московского газоперерабатывающего завода (МГПЗ) и ликвидации филиала компании "Пансионат "Морозовка".
