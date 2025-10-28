Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ГД приняла обращение к ГА ООН о прекращении экономической блокады Кубы - 28.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251028/gd--864013472.html
ГД приняла обращение к ГА ООН о прекращении экономической блокады Кубы
ГД приняла обращение к ГА ООН о прекращении экономической блокады Кубы - 28.10.2025, ПРАЙМ
ГД приняла обращение к ГА ООН о прекращении экономической блокады Кубы
Госдума на пленарном заседании приняла обращение Думы к Генеральной ассамблее ООН, парламентам государств - членов ООН и международным парламентским... | 28.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-28T13:46+0300
2025-10-28T13:46+0300
экономика
россия
мировая экономика
куба
сша
вашингтон
госдума
оон
дума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975825_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2f766828ca1519927f1f8effb3171944.jpg
МОСКВА, 28 окт – ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла обращение Думы к Генеральной ассамблее ООН, парламентам государств - членов ООН и международным парламентским организациям о необходимости прекращения экономической, торговой и финансовой блокады Республики Куба. Депутаты Госдумы призывают совместно потребовать от США прекратить экономическую, торговую и финансовую блокаду Кубы. Отмечается, что действия такого рода в отношении суверенного государства прямо противоречат основным принципам международного права, включая невмешательство во внутренние дела, мирное разрешение споров, уважение прав человека и обязанность государств сотрудничать друг с другом. Депутаты Госдумы отмечают, что экономическая, торговая и финансовая блокада Кубы со стороны США представляет собой систематическое нарушение ключевых норм и принципов современного международного права. Такой политический курс прямо противоречит духу и букве Устава ООН. Госдума подчеркивает, что гуманитарные последствия блокады Кубы неприемлемы и не могут быть оправданы политическими целями. Настоящим обращением Государственная дума вновь поддерживает требования международного сообщества о незамедлительном прекращении блокады Республики Куба и подтверждает свою приверженность развитию всестороннего взаимовыгодного сотрудничества с Республикой Куба на основе соблюдения принципа суверенного равенства. Депутаты призывают правительство США отказаться от конфронтационного подхода и вступить в равноправный и уважительный диалог с Кубой. В Госдуме убеждены, что нормализация отношений между Вашингтоном и Гаваной отвечает долгосрочным интересам обоих народов и целям укрепления стабильности во всем Карибском регионе.
https://1prime.ru/20251025/kuba-863927208.html
куба
сша
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975825_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_df5961f48ff970f59a5349a8b0c15aab.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, куба, сша, вашингтон, госдума, оон, дума
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, КУБА, США, ВАШИНГТОН, Госдума, ООН, Дума
13:46 28.10.2025
 
ГД приняла обращение к ГА ООН о прекращении экономической блокады Кубы

Госдума приняла обращение к ГА ООН о необходимости прекращения экономической блокады Кубы

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы в Москве
Здание Государственной Думы в Москве - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2025
Здание Государственной Думы в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 окт – ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла обращение Думы к Генеральной ассамблее ООН, парламентам государств - членов ООН и международным парламентским организациям о необходимости прекращения экономической, торговой и финансовой блокады Республики Куба.
Депутаты Госдумы призывают совместно потребовать от США прекратить экономическую, торговую и финансовую блокаду Кубы.
Отмечается, что действия такого рода в отношении суверенного государства прямо противоречат основным принципам международного права, включая невмешательство во внутренние дела, мирное разрешение споров, уважение прав человека и обязанность государств сотрудничать друг с другом.
Депутаты Госдумы отмечают, что экономическая, торговая и финансовая блокада Кубы со стороны США представляет собой систематическое нарушение ключевых норм и принципов современного международного права. Такой политический курс прямо противоречит духу и букве Устава ООН.
Госдума подчеркивает, что гуманитарные последствия блокады Кубы неприемлемы и не могут быть оправданы политическими целями.
Настоящим обращением Государственная дума вновь поддерживает требования международного сообщества о незамедлительном прекращении блокады Республики Куба и подтверждает свою приверженность развитию всестороннего взаимовыгодного сотрудничества с Республикой Куба на основе соблюдения принципа суверенного равенства.
Депутаты призывают правительство США отказаться от конфронтационного подхода и вступить в равноправный и уважительный диалог с Кубой. В Госдуме убеждены, что нормализация отношений между Вашингтоном и Гаваной отвечает долгосрочным интересам обоих народов и целям укрепления стабильности во всем Карибском регионе.
*Флаг Кубы
В посольстве Кубы оценили открытие прямых рейсов между Москвой и Ольгином
25 октября, 13:36
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаКУБАСШАВАШИНГТОНГосдумаООНДума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала