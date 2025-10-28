https://1prime.ru/20251028/gd--864013472.html
ГД приняла обращение к ГА ООН о прекращении экономической блокады Кубы
2025-10-28T13:46+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975825_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2f766828ca1519927f1f8effb3171944.jpg
МОСКВА, 28 окт – ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла обращение Думы к Генеральной ассамблее ООН, парламентам государств - членов ООН и международным парламентским организациям о необходимости прекращения экономической, торговой и финансовой блокады Республики Куба. Депутаты Госдумы призывают совместно потребовать от США прекратить экономическую, торговую и финансовую блокаду Кубы. Отмечается, что действия такого рода в отношении суверенного государства прямо противоречат основным принципам международного права, включая невмешательство во внутренние дела, мирное разрешение споров, уважение прав человека и обязанность государств сотрудничать друг с другом. Депутаты Госдумы отмечают, что экономическая, торговая и финансовая блокада Кубы со стороны США представляет собой систематическое нарушение ключевых норм и принципов современного международного права. Такой политический курс прямо противоречит духу и букве Устава ООН. Госдума подчеркивает, что гуманитарные последствия блокады Кубы неприемлемы и не могут быть оправданы политическими целями. Настоящим обращением Государственная дума вновь поддерживает требования международного сообщества о незамедлительном прекращении блокады Республики Куба и подтверждает свою приверженность развитию всестороннего взаимовыгодного сотрудничества с Республикой Куба на основе соблюдения принципа суверенного равенства. Депутаты призывают правительство США отказаться от конфронтационного подхода и вступить в равноправный и уважительный диалог с Кубой. В Госдуме убеждены, что нормализация отношений между Вашингтоном и Гаваной отвечает долгосрочным интересам обоих народов и целям укрепления стабильности во всем Карибском регионе.
