ГД приняла обращение к ГА ООН о прекращении экономической блокады Кубы

ГД приняла обращение к ГА ООН о прекращении экономической блокады Кубы - 28.10.2025, ПРАЙМ

ГД приняла обращение к ГА ООН о прекращении экономической блокады Кубы

28.10.2025, ПРАЙМ

Госдума на пленарном заседании приняла обращение Думы к Генеральной ассамблее ООН, парламентам государств - членов ООН и международным парламентским...

МОСКВА, 28 окт – ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла обращение Думы к Генеральной ассамблее ООН, парламентам государств - членов ООН и международным парламентским организациям о необходимости прекращения экономической, торговой и финансовой блокады Республики Куба. Депутаты Госдумы призывают совместно потребовать от США прекратить экономическую, торговую и финансовую блокаду Кубы. Отмечается, что действия такого рода в отношении суверенного государства прямо противоречат основным принципам международного права, включая невмешательство во внутренние дела, мирное разрешение споров, уважение прав человека и обязанность государств сотрудничать друг с другом. Депутаты Госдумы отмечают, что экономическая, торговая и финансовая блокада Кубы со стороны США представляет собой систематическое нарушение ключевых норм и принципов современного международного права. Такой политический курс прямо противоречит духу и букве Устава ООН. Госдума подчеркивает, что гуманитарные последствия блокады Кубы неприемлемы и не могут быть оправданы политическими целями. Настоящим обращением Государственная дума вновь поддерживает требования международного сообщества о незамедлительном прекращении блокады Республики Куба и подтверждает свою приверженность развитию всестороннего взаимовыгодного сотрудничества с Республикой Куба на основе соблюдения принципа суверенного равенства. Депутаты призывают правительство США отказаться от конфронтационного подхода и вступить в равноправный и уважительный диалог с Кубой. В Госдуме убеждены, что нормализация отношений между Вашингтоном и Гаваной отвечает долгосрочным интересам обоих народов и целям укрепления стабильности во всем Карибском регионе.

