Госдума расширила полномочия правительства при реализации проектов по СЗПК

Госдума расширила полномочия правительства при реализации проектов по СЗПК

2025-10-28T13:30+0300

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон об утверждении правительством РФ общих требований к порядку возмещения муниципальными образованиями затрат инвесторов в рамках соглашений о защите и поощрении капитальных вложений (СЗПК). Документ разработан в целях совершенствования законодательства о защите и поощрении капиталовложений в России. Закон предусматривает, что правительство РФ будет утверждать общие требования к порядку возмещения не только субъектами РФ, как сейчас, но и муниципальными образованиями затрат, понесенных организациями, которые реализуют инвестиционные проекты в рамках СЗПК. Речь идет о тратах на создание или модернизацию инфраструктуры, необходимой для реализации инвестпроекта. Кроме того, правительство РФ наделяется полномочиями устанавливать размер платы за проведение технологического аудита объектов недвижимости и линейных объектов, созданных (построенных) либо реконструированных в рамках инвестиционного проекта, а также порядок взимания этой платы. Закон также уточняет порядок оказания господдержки организациям, реализующим проекты в рамках СЗПК. Сейчас им может предоставляться господдержка в форме возмещения затрат и (или) в форме налогового вычета (если стороной соглашения о СЗПК является РФ). Однако она не предоставляется российским юрлицам, в чьем капитале доля участия иностранных юрлиц (в том числе офшорных компаний) превышает 25%. В рамках второго чтения было уточнено, что с 1 января 2026 года при реализации проектов в рамках СЗПК такой запрет действует, если иное не предусмотрено федеральными законами, отдельными решениями правительства РФ и (или) порядком, определенным кабмином, при возмещении затрат в форме субсидии. Закон вступит в силу со дня его официального опубликования, за исключением нормы, которая начнет действовать со следующего года. При этом большинство его положений будет распространяться и на правоотношения, возникшие из уже заключенных до этой даты соглашений СЗПК.

