Иена дорожает к доллару на фоне поддерживающих факторов - 28.10.2025
Иена дорожает к доллару на фоне поддерживающих факторов
2025-10-28T08:20+0300
2025-10-28T08:20+0300
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Стоимость иены к доллару растет во вторник утром на ряде факторов, в том числе после встречи президента США Дональда Трампа и премьер-министра Японии Санаэ Такаити, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.07 мск курс доллара к иене опускался до 151,84 иены со 152,87 иены за доллар с уровня прошлого закрытия. В это же время курс евро к доллару снижался до 1,1668 доллара с 1,1644 доллара за евро. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,25%, до 98,57 пункта. "Курс доллара к иене снижается во вторник на фоне прибытия президента Трампа в Японию... и поддержки со стороны японских властей", - цитирует агентство Блумберг аналитика Markets Live Марка Крэнфилда (Mark Cranfield). Ранее во вторник Трамп и Такаити подписали рамочное соглашение по обеспечению поставок критически важных минералов и редкоземельных элементов. Трамп находится с официальным трехдневным визитом в Японии. В понедельник он провел встречу с японским императором Нарухито. В четверг станут известны итоги заседания октябрьского заседания Банка Японии. Аналитики ожидают сохранения учетной ставки регулятора на уровне около 0,5%.
Иена дорожает к доллару на фоне поддерживающих факторов

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Стоимость иены к доллару растет во вторник утром на ряде факторов, в том числе после встречи президента США Дональда Трампа и премьер-министра Японии Санаэ Такаити, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 8.07 мск курс доллара к иене опускался до 151,84 иены со 152,87 иены за доллар с уровня прошлого закрытия. В это же время курс евро к доллару снижался до 1,1668 доллара с 1,1644 доллара за евро. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,25%, до 98,57 пункта.
"Курс доллара к иене снижается во вторник на фоне прибытия президента Трампа в Японию... и поддержки со стороны японских властей", - цитирует агентство Блумберг аналитика Markets Live Марка Крэнфилда (Mark Cranfield).
Ранее во вторник Трамп и Такаити подписали рамочное соглашение по обеспечению поставок критически важных минералов и редкоземельных элементов. Трамп находится с официальным трехдневным визитом в Японии. В понедельник он провел встречу с японским императором Нарухито.
В четверг станут известны итоги заседания октябрьского заседания Банка Японии. Аналитики ожидают сохранения учетной ставки регулятора на уровне около 0,5%.
