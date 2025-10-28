https://1prime.ru/20251028/kartofel-864016317.html

Минсельхоз не ожидает повторения ситуации с перекосом цен на картофель

сельское хозяйство

оксана лут

минсельхоз

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Минсельхоз не ожидает повторения прошлогодней ситуации с "перекосом" цен на картофель, урожай в этом году должен быть достаточно хороший, заявила министр сельского хозяйства России Оксана Лут. "По овощам и картофелю увидим урожай на уровне прошлого года. По картофелю чуть выше - на 300 тысяч тонн в организованном секторе, чем было в прошлом году. Ситуации с перекосом цен мы не ожидаем. Урожай должен быть хороший достаточно", - заявила она.

