Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минсельхоз не ожидает повторения ситуации с перекосом цен на картофель - 28.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251028/kartofel-864016317.html
Минсельхоз не ожидает повторения ситуации с перекосом цен на картофель
Минсельхоз не ожидает повторения ситуации с перекосом цен на картофель - 28.10.2025, ПРАЙМ
Минсельхоз не ожидает повторения ситуации с перекосом цен на картофель
Минсельхоз не ожидает повторения прошлогодней ситуации с "перекосом" цен на картофель, урожай в этом году должен быть достаточно хороший, заявила министр... | 28.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-28T16:39+0300
2025-10-28T16:39+0300
сельское хозяйство
оксана лут
минсельхоз
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/860978730_0:172:3028:1875_1920x0_80_0_0_9c70d31c7f4dec5b34b8a401cc0d0290.jpg
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Минсельхоз не ожидает повторения прошлогодней ситуации с "перекосом" цен на картофель, урожай в этом году должен быть достаточно хороший, заявила министр сельского хозяйства России Оксана Лут. "По овощам и картофелю увидим урожай на уровне прошлого года. По картофелю чуть выше - на 300 тысяч тонн в организованном секторе, чем было в прошлом году. Ситуации с перекосом цен мы не ожидаем. Урожай должен быть хороший достаточно", - заявила она.
https://1prime.ru/20251015/rossiya-863567853.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/860978730_150:0:2879:2047_1920x0_80_0_0_8ff050faa24a8f1ebef8d8049604fefa.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сельское хозяйство, оксана лут, минсельхоз
Сельское хозяйство, Оксана Лут, Минсельхоз
16:39 28.10.2025
 
Минсельхоз не ожидает повторения ситуации с перекосом цен на картофель

Лут: Минсельхоз не ожидает "перекоса" цен на картофель, урожай должен быть хороший

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСобранный картофель
Собранный картофель - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2025
Собранный картофель. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Минсельхоз не ожидает повторения прошлогодней ситуации с "перекосом" цен на картофель, урожай в этом году должен быть достаточно хороший, заявила министр сельского хозяйства России Оксана Лут.
"По овощам и картофелю увидим урожай на уровне прошлого года. По картофелю чуть выше - на 300 тысяч тонн в организованном секторе, чем было в прошлом году. Ситуации с перекосом цен мы не ожидаем. Урожай должен быть хороший достаточно", - заявила она.
Президент России Владимир Путин
Путин оценил урожай зерновых в России
15 октября, 21:45
 
Сельское хозяйствоОксана ЛутМинсельхоз
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала