https://1prime.ru/20251028/kiev-864009031.html
СМИ: Украина может прекратить платить пенсии и зарплаты без финпомощи
2025-10-28T10:56+0300
2025-10-28T10:56+0300
экономика
мировая экономика
украина
бельгия
рф
сергей марченко
ес
ек
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Украина может быть вынуждена прекратить выплачивать пенсии и зарплаты госслужащим, если не получит финансовую помощь до весны 2026 года, пишет испанская газета Pais со ссылкой на источники в ЕС. "Если Украина не получит финансовую помощь до весны следующего года, она окажется в затруднительном положении и может быть вынуждена прекратить выплату зарплат госслужащим и пенсий", - приводит издание данные источников. Как отмечает издание, после того как идея об использовании замороженных российских активов провалилась из-за блокады Бельгии, Еврокомиссия ищет другие способы обеспечить Украине необходимую экономическую поддержку. При этом ЕК должна действовать в кратчайшие сроки, чтобы представить членам ЕС предложение, которое позволит им принять решение на декабрьском саммите. При этом, по данным Pais, предпочтительным решением для ЕК по-прежнему остается использование замороженных активов РФ, в частности из-за того, "что найти средства из других источников сложно". Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 37,3 миллиарда долларов и в него уже дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов. Проект бюджета на 2026 год предусматривает расходы примерно в 116 миллиардов долларов, доходы – около 68,6 миллиарда долларов. В итоге дефицит составит до 18,4% ВВП страны. Закрывать "дыру" намерены за счет внешнего финансирования, а его, как заявлял министр финансов Украины Сергей Марченко в сентябре, не хватает – нужно еще 16 миллиардов евро. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры все чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
мировая экономика, украина, бельгия, рф, сергей марченко, ес, ек
Экономика, Мировая экономика, УКРАИНА, БЕЛЬГИЯ, РФ, Сергей Марченко, ЕС, ЕК
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Украина может быть вынуждена прекратить выплачивать пенсии и зарплаты госслужащим, если не получит финансовую помощь до весны 2026 года, пишет испанская газета Pais со ссылкой на источники в ЕС.
"Если Украина не получит финансовую помощь до весны следующего года, она окажется в затруднительном положении и может быть вынуждена прекратить выплату зарплат госслужащим и пенсий", - приводит издание данные источников.
Как отмечает издание, после того как идея об использовании замороженных российских активов провалилась из-за блокады Бельгии, Еврокомиссия ищет другие способы обеспечить Украине необходимую экономическую поддержку. При этом ЕК должна действовать в кратчайшие сроки, чтобы представить членам ЕС предложение, которое позволит им принять решение на декабрьском саммите.
При этом, по данным Pais, предпочтительным решением для ЕК по-прежнему остается использование замороженных активов РФ, в частности из-за того, "что найти средства из других источников сложно".
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 37,3 миллиарда долларов и в него уже дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов.
Проект бюджета на 2026 год предусматривает расходы примерно в 116 миллиардов долларов, доходы – около 68,6 миллиарда долларов. В итоге дефицит составит до 18,4% ВВП страны. Закрывать "дыру" намерены за счет внешнего финансирования, а его, как заявлял министр финансов Украины Сергей Марченко в сентябре, не хватает – нужно еще 16 миллиардов евро.
Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры все чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
Заголовок открываемого материала