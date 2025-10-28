https://1prime.ru/20251028/kihara-864002167.html

Кихара призвал поддерживать каналы общения с Россией

Кихара призвал поддерживать каналы общения с Россией

ТОКИО, 28 окт – ПРАЙМ. Правительству Японии необходимо поддерживать каналы общения с Россией для решения двусторонних вопросов, включая территориальный, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь японского кабинета министров Минору Кихара. "Между Японией и Россией как между соседними странами остаётся множество нерешённых вопросов, поэтому необходимо поддерживать надлежащее взаимодействие с российской стороной", - отметил он. Говоря о территориальном вопросе, Кихара подчеркнул, что в нынешних условиях переговоры о мирном договоре не продвигаются, но правительство сохраняет нацеленность на разрешения вопроса о так называемых северных территориях, как Токио именует южные острова Курильской гряды, и заключение мирного договора. "Необходимо продолжать настойчивые контакты с российской стороной в поисках выхода из сложившейся ситуации", - заявил генсек японского правительства. Вместе с этим Кихара вновь повторил стандартную позицию о том, что Токио намерен продолжать поддерживать Украину и оказывать санкционное давление на Россию. Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит. После того, как Япония приняла несколько пакетов санкций против России в связи с ситуацией на Украине, МИД РФ 21 марта 2024 года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.

