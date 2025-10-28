https://1prime.ru/20251028/kitaj-864002282.html
В Китае запустили кампанию по устранению хаоса в сфере донатов за стримы
В Китае запустили кампанию по устранению хаоса в сфере донатов за стримы
2025-10-28T05:52+0300
2025-10-28T05:52+0300
2025-10-28T05:52+0300
технологии
экономика
россия
китай
кнр
south china morning post
ПЕКИН, 28 окт - ПРАЙМ. Управление по вопросам киберпространства Китая сообщило, что во вторник запустило двухмесячную общенациональную кампанию для устранения хаоса и усиления контроля в сфере донатов за стримы.
"В целях дальнейшего усиления контроля за донатами за прямые онлайн-трансляции управление по вопросам киберпространства КНР с сегодняшнего дня запускает двухмесячную общенациональную специальную кампанию по устранению хаоса в сфере донатов за прямые онлайн-трансляции", - говорится в заявлении ведомства.
По данным регулятора, кампания сосредоточится на частных стримах и групповых развлекательных трансляциях, в ходе которых зрители чаще всего переводят деньги, и порой речь может идти о довольно значительных суммах.
Управление по вопросам киберпространства намерено принять специальные меры, направленные на пресечение непристойных групповых стримов, а также стримов, где люди выдают себя за других, чтобы обманным путем вынудить пользователей делать донаты. Кроме того, ведомство будет бороться со склонением несовершеннолетних к переводу средств во время стримов и стимулированием пользователей к переводу иррациональных сумм в качестве донатов. Регулятор также призывает стриминговые платформы усовершенствовать правила, относящиеся к работе системы донатов, укрепить функции управления и ужесточить регулирование методов получения прибыли от донатов в ходе прямых трансляций.
По данным iResearch, которые привела газета South China Morning Post в ноябре 2024 года, объем рынка пожертвований во время прямых трансляций в Китае только за 2019 год достиг 140 миллиардов юаней (19 миллиардов долларов).
китай
кнр
