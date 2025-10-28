Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Китае запустили кампанию по устранению хаоса в сфере донатов за стримы - 28.10.2025, ПРАЙМ
В Китае запустили кампанию по устранению хаоса в сфере донатов за стримы
ПЕКИН, 28 окт - ПРАЙМ. Управление по вопросам киберпространства Китая сообщило, что во вторник запустило двухмесячную общенациональную кампанию для устранения хаоса и усиления контроля в сфере донатов за стримы. "В целях дальнейшего усиления контроля за донатами за прямые онлайн-трансляции управление по вопросам киберпространства КНР с сегодняшнего дня запускает двухмесячную общенациональную специальную кампанию по устранению хаоса в сфере донатов за прямые онлайн-трансляции", - говорится в заявлении ведомства. По данным регулятора, кампания сосредоточится на частных стримах и групповых развлекательных трансляциях, в ходе которых зрители чаще всего переводят деньги, и порой речь может идти о довольно значительных суммах. Управление по вопросам киберпространства намерено принять специальные меры, направленные на пресечение непристойных групповых стримов, а также стримов, где люди выдают себя за других, чтобы обманным путем вынудить пользователей делать донаты. Кроме того, ведомство будет бороться со склонением несовершеннолетних к переводу средств во время стримов и стимулированием пользователей к переводу иррациональных сумм в качестве донатов. Регулятор также призывает стриминговые платформы усовершенствовать правила, относящиеся к работе системы донатов, укрепить функции управления и ужесточить регулирование методов получения прибыли от донатов в ходе прямых трансляций. По данным iResearch, которые привела газета South China Morning Post в ноябре 2024 года, объем рынка пожертвований во время прямых трансляций в Китае только за 2019 год достиг 140 миллиардов юаней (19 миллиардов долларов).
китай
кнр
технологии, россия, китай, кнр, south china morning post
Технологии, Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, КНР, South China Morning Post
