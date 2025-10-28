Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
06:13 28.10.2025
 
В Китае прокомментировали обновленное соглашение с АСЕАН

ПЕКИН, 28 окт - ПРАЙМ. Обновленное соглашение Китая и АСЕАН по свободной торговле придаст уверенность и импульс региональному, а также глобальному экономическому росту, заявили во вторник в министерстве коммерции КНР.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Китай во вторник подписали обновленную версию "3.0" соглашения о свободной торговле на полях саммита АСЕАН в Малайзии.
"Подписание обновленной версии "3.0" соглашения о свободной торговле между Китаем и АСЕАН в полной мере демонстрирует твердую приверженность обеих сторон поддержке многосторонности и свободной торговли, а также их твердую решимость совместно строить открытый, инклюзивный, основанный на правилах региональный интегрированный рынок и взаимовыгодную, устойчивую региональную систему производственно-сбытовых цепочек", - говорится в заявлении на сайте министерства коммерции КНР.
Отмечается, что подписание документа служит важным примером для всех стран в том, как сообща противостоять международным торгово-экономическим вызовам.
"Это создаст широкие возможности для развития рыночного и промышленного сотрудничества как для двух сторон, так и для предприятий всех стран мира, придаст уверенности и импульс региональному и даже глобальному экономическому росту", - добавили в ведомстве.
 
