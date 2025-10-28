https://1prime.ru/20251028/kitaj-864002717.html

В Китае рассказали о новой версии соглашения о свободной торговле с АСЕАН

ПЕКИН, 28 окт - ПРАЙМ. Обновленная версия соглашения о свободной торговле между Китаем и АСЕАН "3.0" охватывает девять областей, включая цифровую экономику, взаимосвязанность цепочек поставок, упрощение процедур торговли и защиту прав потребителей, заявили во вторник в министерстве коммерции КНР. Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Китай подписали обновленную версию "3.0" соглашения о свободной торговле на полях саммита АСЕАН в Малайзии. "Обновленная версия соглашения о свободной торговле между Китаем и АСЕАН "3.0" охватывает девять областей, включая цифровую экономику, зеленую экономику, взаимосвязанность цепочек поставок, стандарты, технические регламенты и процедуры оценки соответствия, санитарные и фитосанитарные меры, таможенные процедуры и упрощение процедур торговли, конкуренцию и защиту прав потребителей, малые и средние предприятия (МСП), а также технико-экономическое сотрудничество", - заявили в ведомстве. Отмечается, что после подписания протокола обе стороны завершат соответствующие внутренние процедуры утверждения для обеспечения скорейшего вступления документа в силу и реализации.

