В Китае рассказали о новой версии соглашения о свободной торговле с АСЕАН
2025-10-28T06:25+0300
ПЕКИН, 28 окт - ПРАЙМ. Обновленная версия соглашения о свободной торговле между Китаем и АСЕАН "3.0" охватывает девять областей, включая цифровую экономику, взаимосвязанность цепочек поставок, упрощение процедур торговли и защиту прав потребителей, заявили во вторник в министерстве коммерции КНР. Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Китай подписали обновленную версию "3.0" соглашения о свободной торговле на полях саммита АСЕАН в Малайзии. "Обновленная версия соглашения о свободной торговле между Китаем и АСЕАН "3.0" охватывает девять областей, включая цифровую экономику, зеленую экономику, взаимосвязанность цепочек поставок, стандарты, технические регламенты и процедуры оценки соответствия, санитарные и фитосанитарные меры, таможенные процедуры и упрощение процедур торговли, конкуренцию и защиту прав потребителей, малые и средние предприятия (МСП), а также технико-экономическое сотрудничество", - заявили в ведомстве. Отмечается, что после подписания протокола обе стороны завершат соответствующие внутренние процедуры утверждения для обеспечения скорейшего вступления документа в силу и реализации.
06:25 28.10.2025 (обновлено: 07:46 28.10.2025)
 
В Китае рассказали о новой версии соглашения о свободной торговле с АСЕАН

Обновленная версия соглашения между Китаем и АСЕАН охватывает девять областей

ПЕКИН, 28 окт - ПРАЙМ. Обновленная версия соглашения о свободной торговле между Китаем и АСЕАН "3.0" охватывает девять областей, включая цифровую экономику, взаимосвязанность цепочек поставок, упрощение процедур торговли и защиту прав потребителей, заявили во вторник в министерстве коммерции КНР.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Китай подписали обновленную версию "3.0" соглашения о свободной торговле на полях саммита АСЕАН в Малайзии.
"Обновленная версия соглашения о свободной торговле между Китаем и АСЕАН "3.0" охватывает девять областей, включая цифровую экономику, зеленую экономику, взаимосвязанность цепочек поставок, стандарты, технические регламенты и процедуры оценки соответствия, санитарные и фитосанитарные меры, таможенные процедуры и упрощение процедур торговли, конкуренцию и защиту прав потребителей, малые и средние предприятия (МСП), а также технико-экономическое сотрудничество", - заявили в ведомстве.
Отмечается, что после подписания протокола обе стороны завершат соответствующие внутренние процедуры утверждения для обеспечения скорейшего вступления документа в силу и реализации.
 
Заголовок открываемого материала