https://1prime.ru/20251028/kitaj-864004255.html
Китай инвестирует в термоядерный синтез в два раза больше, чем весь мир
Китай инвестирует в термоядерный синтез в два раза больше, чем весь мир - 28.10.2025, ПРАЙМ
Китай инвестирует в термоядерный синтез в два раза больше, чем весь мир
Основатель корпорации Microsoft и миллиардер Билл Гейтс заявил, что Китай проводит впечатляющую работу в области термоядерного синтеза и инвестирует в него в... | 28.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-28T07:53+0300
2025-10-28T07:53+0300
2025-10-28T07:53+0300
технологии
экономика
мировая экономика
китай
сша
билл гейтс
microsoft
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864004255.jpg?1761627205
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Основатель корпорации Microsoft и миллиардер Билл Гейтс заявил, что Китай проводит впечатляющую работу в области термоядерного синтеза и инвестирует в него в два раза больше, чем весь остальной мир.
"Их работа в области термоядерного синтеза и деления ядер весьма впечатляет... Страна инвестирует в термоядерный синтез в два раза больше, чем весь остальной мир вместе взятый", - цитирует Гейтса агентство Блумберг.
Агентство подчеркивает, что бизнесмен заявил, что Китай все больше бросает вызов США и другим странам в гонке за создание следующего поколения ядерных реакторов на фоне необходимости найти новые источники энергии для удовлетворения растущего спроса на центры обработки данных.
китай
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, мировая экономика, китай, сша, билл гейтс, microsoft
Технологии, Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, США, Билл Гейтс, Microsoft
Китай инвестирует в термоядерный синтез в два раза больше, чем весь мир
Гейтс: Китай инвестирует в термоядерный синтез в два раза больше, чем весь мир
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Основатель корпорации Microsoft и миллиардер Билл Гейтс заявил, что Китай проводит впечатляющую работу в области термоядерного синтеза и инвестирует в него в два раза больше, чем весь остальной мир.
"Их работа в области термоядерного синтеза и деления ядер весьма впечатляет... Страна инвестирует в термоядерный синтез в два раза больше, чем весь остальной мир вместе взятый", - цитирует Гейтса агентство Блумберг.
Агентство подчеркивает, что бизнесмен заявил, что Китай все больше бросает вызов США и другим странам в гонке за создание следующего поколения ядерных реакторов на фоне необходимости найти новые источники энергии для удовлетворения растущего спроса на центры обработки данных.