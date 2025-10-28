https://1prime.ru/20251028/kitaj-864004255.html

Китай инвестирует в термоядерный синтез в два раза больше, чем весь мир

Китай инвестирует в термоядерный синтез в два раза больше, чем весь мир - 28.10.2025, ПРАЙМ

Китай инвестирует в термоядерный синтез в два раза больше, чем весь мир

Основатель корпорации Microsoft и миллиардер Билл Гейтс заявил, что Китай проводит впечатляющую работу в области термоядерного синтеза и инвестирует в него в... | 28.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-28T07:53+0300

2025-10-28T07:53+0300

2025-10-28T07:53+0300

технологии

экономика

мировая экономика

китай

сша

билл гейтс

microsoft

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864004255.jpg?1761627205

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Основатель корпорации Microsoft и миллиардер Билл Гейтс заявил, что Китай проводит впечатляющую работу в области термоядерного синтеза и инвестирует в него в два раза больше, чем весь остальной мир. "Их работа в области термоядерного синтеза и деления ядер весьма впечатляет... Страна инвестирует в термоядерный синтез в два раза больше, чем весь остальной мир вместе взятый", - цитирует Гейтса агентство Блумберг. Агентство подчеркивает, что бизнесмен заявил, что Китай все больше бросает вызов США и другим странам в гонке за создание следующего поколения ядерных реакторов на фоне необходимости найти новые источники энергии для удовлетворения растущего спроса на центры обработки данных.

китай

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, мировая экономика, китай, сша, билл гейтс, microsoft