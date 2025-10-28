Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
28.10.2025
Китай инвестирует в термоядерный синтез в два раза больше, чем весь мир
2025-10-28T07:53+0300
технологии
экономика
мировая экономика
китай
сша
билл гейтс
microsoft
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Основатель корпорации Microsoft и миллиардер Билл Гейтс заявил, что Китай проводит впечатляющую работу в области термоядерного синтеза и инвестирует в него в два раза больше, чем весь остальной мир. "Их работа в области термоядерного синтеза и деления ядер весьма впечатляет... Страна инвестирует в термоядерный синтез в два раза больше, чем весь остальной мир вместе взятый", - цитирует Гейтса агентство Блумберг. Агентство подчеркивает, что бизнесмен заявил, что Китай все больше бросает вызов США и другим странам в гонке за создание следующего поколения ядерных реакторов на фоне необходимости найти новые источники энергии для удовлетворения растущего спроса на центры обработки данных.
