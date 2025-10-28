https://1prime.ru/20251028/kontrol-864002074.html

Контроль наличия ОСАГО у водителей грузовиков и такси заработает в Москве

Контроль наличия ОСАГО у водителей грузовиков и такси заработает в Москве

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Контроль наличия полисов ОСАГО у водителей грузовиков и такси с помощью дорожных камер заработает в Москве в ближайшие дни - возможно, даже до начала ноября текущего года; в других регионах и для других видов транспорта такие проверки начнутся позже, рассказал РИА Новости глава Национальной страховой информационной системы (НСИС) Николай Галушин. "Мы сейчас взаимодействуем с дептрансом Москвы. И мы в ближайшее время, возможно, даже до 1 ноября сможем запустить систему, которая будет контролировать наличие полиса ОСАГО в отношении двух категорий транспортных средств", - сообщил Галушин. "Это грузовой транспорт, приезжающий в Москву. Москва выдает разрешение на эту категорию транспортных средств, и при выдаче разрешений у дептранса Москвы есть информация по владельцу транспортного средства. Соответственно, есть тот, кому можно выставить штраф. И точно такая же система в отношении машин такси", - уточнил он. Информация о владельцах всех остальных видов транспорта, по его словам, сейчас есть только у ГИБДД, и для запуска контроля необходимо завершить работу по интеграции информационных систем. "В случае с другими категориями транспортных средств пока эта система работать не будет", - сказал он. Запросов от других регионов НСИС пока не получала. "Но мы все движемся к целевой модели, которая позволит в режиме реального времени делать фотографирование транспортных средств, будет настроена вся система дорожных камер, они будут сертифицированы под этот вид правонарушений, что позволит по фотографиям с дорожных камер делать проверку на наличие полиса ОСАГО и выставлять штраф", - заверил Галушин.

2025

