В Крыму откроют первый винодельческий "коворкинг"
бизнес
сельское хозяйство
экономика
севастополь
крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – ПРАЙМ. Первый винодельческий "коворкинг" откроют в Крыму, проект назван "Республика севастопольских виноделов", сообщил РИА Новости член генсовета "Деловой России", сооснователь Ассоциации виноградарей и виноделов Севастополя Олег Николаев. Ранее сообщалось, что на территории плато Кара-Тау и долины реки Бельбек в Севастополе создан самый крупный терруар вина на юге России "Палакия". Он объединил более двух десятков винодельческих хозяйств на площади 800 гектаров. "В терруаре "Палакия" появится "Республика севастопольских виноделов". Проект реализуют на площади более 170 гектаров неиспользуемых земель Севастопольского винодельческого завода. Проект позиционируется как "инкубатор" для малых винодельческих хозяйств и станет первым на Крымском полуострове коворкингом для начинающих виноделов", - сказал Николаев. По его словам, проект стал возможным благодаря открытости правительства Севастополя, первые инвестиции составят более полумиллиарда рублей. "Деньги будут вложены в обработку земель, закладку новых виноградников и закупку посадочного материала. В такую же сумму оценивается последующее строительство винодельни, дегустационных залов, эно- и агротуристической инфраструктуры", - сказал Николаев. По его словам, участники проекта получат виноградники от двух гектар, а также доступ к общим сервису и инфраструктуре: команде агрономов, инфраструктуре, логистике и каналам сбыта. "Все это позволит снизить порог входа в отрасль. Мы не просто возрождаем виноградники и возвращаем сельскохозяйственные земли в экономический оборот, мы создаем новую экосистему. Здесь каждый сможет понять, как работает виноделие от "А" до "Я". А потом - создать свое собственное дело. Это инвестиция не только в землю, но и в людей. И в будущее Севастополя, который получит больше налоговых резидентов и доходов в бюджет", - сказал Николаев.
Бизнес, Сельское хозяйство, Экономика, СЕВАСТОПОЛЬ, КРЫМ
07:05 28.10.2025
 
Заголовок открываемого материала