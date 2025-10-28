https://1prime.ru/20251028/kurs-864020707.html

Курс юаня по итогам торгов вторника вырос к рублю

Рубль по итогам торгов вторника снизился к юаню: китайская валюта завершила торги на отметке 11,17 рубля, следует из данных Московской биржи.

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов вторника снизился к юаню: китайская валюта завершила торги на отметке 11,17 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 1 копейку - до 11,17 рубля.

