Курс юаня по итогам торгов вторника вырос к рублю
Рубль по итогам торгов вторника снизился к юаню: китайская валюта завершила торги на отметке 11,17 рубля, следует из данных Московской биржи.
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов вторника снизился к юаню: китайская валюта завершила торги на отметке 11,17 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 1 копейку - до 11,17 рубля.
Новости
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов вторника снизился к юаню: китайская валюта завершила торги на отметке 11,17 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 1 копейку - до 11,17 рубля.
