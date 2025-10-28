Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс юаня по итогам торгов вторника вырос к рублю - 28.10.2025
Курс юаня по итогам торгов вторника вырос к рублю
Курс юаня по итогам торгов вторника вырос к рублю - 28.10.2025, ПРАЙМ
Курс юаня по итогам торгов вторника вырос к рублю
Рубль по итогам торгов вторника снизился к юаню: китайская валюта завершила торги на отметке 11,17 рубля, следует из данных Московской биржи. | 28.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов вторника снизился к юаню: китайская валюта завершила торги на отметке 11,17 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 1 копейку - до 11,17 рубля.
Новости
рынок, россия
Рынок, РОССИЯ
19:53 28.10.2025
 
Курс юаня по итогам торгов вторника вырос к рублю

Курс юаня на Мосбирже по итогам торгов вырос до 11,17 рубля

© РИА Новости . Илья Питалев
Банкноты китайских юаней
Банкноты китайских юаней - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2025
Банкноты китайских юаней. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов вторника снизился к юаню: китайская валюта завершила торги на отметке 11,17 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 1 копейку - до 11,17 рубля.
Китайский юань - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2025
ЦБ продал на внутреннем рынке юаней на 9,6 миллиарда рублей
23 октября, 11:47
23 октября, 11:47
 
РынокРОССИЯ
 
 
