Лавров и Сийярто обсудили сотрудничество России и Венгрии в энергетике
МОСКВА, 28 окт – ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с коллегой из Венгрии Петером Сийярто взаимодействие стран в энергетике, других сферах, сообщили в МИД РФ. "Проведена "сверка часов" по широкому кругу практических вопросов двустороннего взаимодействия, включая энергетический сектор. Продолжен обмен мнениями по актуальным международным проблемам", - говорится в сообщении на сайте МИД России по итогам встречи министров в Минске. Встреча министров прошла на полях международной конференции по евразийской безопасности. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в ходе предстоящего визита в США намерен обсудить с американским президентом Дональдом Трампом санкции, введенные против российской нефти, без энергоносителей из России цены в Венгрии на них взлетят.
