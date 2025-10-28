https://1prime.ru/20251028/lotereya-864004956.html
Исследование показало, на что лотерейные миллионеры тратят выигрыш
2025-10-28T08:10+0300
бизнес
финансы
россия
минфин
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Более трети победителей лотерей, выигравших свыше 1 миллиона рублей, тратили выигрыш на покупку или строительство жилья, подсчитал для РИА Новости оператор всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, "Национальная Лотерея". "Национальная Лотерея" проанализировала истории участников, выигравших от 1 млн рублей в играх бренда в 2025 году, и выяснила, на что чаще всего россияне тратят выигрыш. Оказалось, что самая популярная цель – недвижимость. Согласно данным, 35% миллионеров вкладывают выигрыш в покупку или строительство недвижимости, закрытие ипотеки, ремонт квартиры или дома. Для многих победителей выигрыш становится реальной возможностью решить главный бытовой вопрос семьи", - говорится в отчете. В компании уточнили, что за все время работы бренда, призы от 1 миллиона рублей получили почти 3 тысячи человек. "На втором месте по популярности – помощь родным и близким: 14% победителей тратят выигрыш на свадебные подарки, лечение, поддержку пожилых родственников или помощь детям. По 12% победителей направляют приз на закрытие долгов и кредитов, а также на путешествия – уезжают отдыхать всей семьёй или впервые отправляются в долгожданный тур мечты", - добавили в лотерее. Кроме того, 10% опрошенных используют средства на покупку или ремонт автомобиля, ещё 10% - на момент выигрыша не решили, как именно им распорядятся. Еще 4% победителей планируют инвестировать в обучение – своё или детей, 3% – направляют выигрыш на создание или развитие собственного бизнеса.
"Национальная Лотерея": более трети лотерейных миллионеров тратят выигрыш на жилье
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Более трети победителей лотерей, выигравших свыше 1 миллиона рублей, тратили выигрыш на покупку или строительство жилья, подсчитал для РИА Новости оператор всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, "Национальная Лотерея".
"Национальная Лотерея" проанализировала истории участников, выигравших от 1 млн рублей в играх бренда в 2025 году, и выяснила, на что чаще всего россияне тратят выигрыш. Оказалось, что самая популярная цель – недвижимость. Согласно данным, 35% миллионеров вкладывают выигрыш в покупку или строительство недвижимости, закрытие ипотеки, ремонт квартиры или дома. Для многих победителей выигрыш становится реальной возможностью решить главный бытовой вопрос семьи", - говорится в отчете.
В компании уточнили, что за все время работы бренда, призы от 1 миллиона рублей получили почти 3 тысячи человек.
"На втором месте по популярности – помощь родным и близким: 14% победителей тратят выигрыш на свадебные подарки, лечение, поддержку пожилых родственников или помощь детям. По 12% победителей направляют приз на закрытие долгов и кредитов, а также на путешествия – уезжают отдыхать всей семьёй или впервые отправляются в долгожданный тур мечты", - добавили в лотерее.
Кроме того, 10% опрошенных используют средства на покупку или ремонт автомобиля, ещё 10% - на момент выигрыша не решили, как именно им распорядятся.
Еще 4% победителей планируют инвестировать в обучение – своё или детей, 3% – направляют выигрыш на создание или развитие собственного бизнеса.
