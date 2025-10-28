https://1prime.ru/20251028/mask-864004515.html

СМИ: Маск потребовал выплату в триллион долларов, пригрозив покинуть Tesla

СМИ: Маск потребовал выплату в триллион долларов, пригрозив покинуть Tesla - 28.10.2025, ПРАЙМ

СМИ: Маск потребовал выплату в триллион долларов, пригрозив покинуть Tesla

Глава Tesla Илон Маск может оставить свой пост, заявила председатель совета директоров компании Робин Денхолм, сообщает телеканал CNBC.

МОСКВА, 28 октября — ПРАЙМ. Глава Tesla Илон Маск может оставить свой пост, заявила председатель совета директоров компании Робин Денхолм, сообщает телеканал CNBC."Предприниматель пригрозил уходом из компании, если акционеры не выплатят ему около одного триллиона долларов. С таким заявлением выступила председатель совета директоров Tesla Робин Денхолм", — передает телеканал.Кроме того, акционерам Tesla предложено до 5 ноября принять участие в голосовании по вопросу предоставления Маску значительной компенсации. Денхолм, как передает CNBC, подчеркнула, что роль Маска в компании является крайне важной."Без Илона Tesla может значительно потерять в своей оценочной стоимости, так как нашу компанию, возможно, перестанут воспринимать так, как мы стремимся", — отметила председатель совета директоров.В начале октября издание Forbes объявило, что Илон Маск стал первым человеком в мире, добившимся состояния в 500 миллиардов долларов.

