https://1prime.ru/20251028/mask-864004515.html
СМИ: Маск потребовал выплату в триллион долларов, пригрозив покинуть Tesla
СМИ: Маск потребовал выплату в триллион долларов, пригрозив покинуть Tesla - 28.10.2025, ПРАЙМ
СМИ: Маск потребовал выплату в триллион долларов, пригрозив покинуть Tesla
Глава Tesla Илон Маск может оставить свой пост, заявила председатель совета директоров компании Робин Денхолм, сообщает телеканал CNBC. | 28.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-28T07:56+0300
2025-10-28T07:56+0300
2025-10-28T07:56+0300
экономика
илон маск
tesla
cnbc
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/1b/855307041_0:22:3070:1749_1920x0_80_0_0_80989758acb209a25e551a1c4ac2d6ce.jpg
МОСКВА, 28 октября — ПРАЙМ. Глава Tesla Илон Маск может оставить свой пост, заявила председатель совета директоров компании Робин Денхолм, сообщает телеканал CNBC."Предприниматель пригрозил уходом из компании, если акционеры не выплатят ему около одного триллиона долларов. С таким заявлением выступила председатель совета директоров Tesla Робин Денхолм", — передает телеканал.Кроме того, акционерам Tesla предложено до 5 ноября принять участие в голосовании по вопросу предоставления Маску значительной компенсации. Денхолм, как передает CNBC, подчеркнула, что роль Маска в компании является крайне важной."Без Илона Tesla может значительно потерять в своей оценочной стоимости, так как нашу компанию, возможно, перестанут воспринимать так, как мы стремимся", — отметила председатель совета директоров.В начале октября издание Forbes объявило, что Илон Маск стал первым человеком в мире, добившимся состояния в 500 миллиардов долларов.
https://1prime.ru/20251022/rabota-863801264.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/1b/855307041_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_53063c08e2c116af2e7bc833e78e7c8e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
илон маск, tesla, cnbc
Экономика, Илон Маск, Tesla, CNBC
СМИ: Маск потребовал выплату в триллион долларов, пригрозив покинуть Tesla
CNBC: Маск потребовал выплату в триллион долларов, пригрозив уйти из Tesla
МОСКВА, 28 октября — ПРАЙМ.
Глава Tesla Илон Маск может оставить свой пост, заявила председатель совета директоров компании Робин Денхолм, сообщает телеканал CNBC
.
"Предприниматель пригрозил уходом из компании, если акционеры не выплатят ему около одного триллиона долларов. С таким заявлением выступила председатель совета директоров Tesla Робин Денхолм", — передает телеканал.
Кроме того, акционерам Tesla предложено до 5 ноября принять участие в голосовании по вопросу предоставления Маску значительной компенсации. Денхолм, как передает CNBC, подчеркнула, что роль Маска в компании является крайне важной.
"Без Илона Tesla может значительно потерять в своей оценочной стоимости, так как нашу компанию, возможно, перестанут воспринимать так, как мы стремимся", — отметила председатель совета директоров.
В начале октября издание Forbes объявило, что Илон Маск стал первым человеком в мире, добившимся состояния в 500 миллиардов долларов.
Маск заявил, что роботы вытеснят людей с рабочих мест