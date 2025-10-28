Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Маск потребовал выплату в триллион долларов, пригрозив покинуть Tesla - 28.10.2025
СМИ: Маск потребовал выплату в триллион долларов, пригрозив покинуть Tesla
СМИ: Маск потребовал выплату в триллион долларов, пригрозив покинуть Tesla - 28.10.2025, ПРАЙМ
СМИ: Маск потребовал выплату в триллион долларов, пригрозив покинуть Tesla
Глава Tesla Илон Маск может оставить свой пост, заявила председатель совета директоров компании Робин Денхолм, сообщает телеканал CNBC. | 28.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-28T07:56+0300
2025-10-28T07:56+0300
МОСКВА, 28 октября — ПРАЙМ. Глава Tesla Илон Маск может оставить свой пост, заявила председатель совета директоров компании Робин Денхолм, сообщает телеканал CNBC."Предприниматель пригрозил уходом из компании, если акционеры не выплатят ему около одного триллиона долларов. С таким заявлением выступила председатель совета директоров Tesla Робин Денхолм", — передает телеканал.Кроме того, акционерам Tesla предложено до 5 ноября принять участие в голосовании по вопросу предоставления Маску значительной компенсации. Денхолм, как передает CNBC, подчеркнула, что роль Маска в компании является крайне важной."Без Илона Tesla может значительно потерять в своей оценочной стоимости, так как нашу компанию, возможно, перестанут воспринимать так, как мы стремимся", — отметила председатель совета директоров.В начале октября издание Forbes объявило, что Илон Маск стал первым человеком в мире, добившимся состояния в 500 миллиардов долларов.
Экономика, Илон Маск, Tesla, CNBC
07:56 28.10.2025
 
СМИ: Маск потребовал выплату в триллион долларов, пригрозив покинуть Tesla

CNBC: Маск потребовал выплату в триллион долларов, пригрозив уйти из Tesla

МОСКВА, 28 октября — ПРАЙМ. Глава Tesla Илон Маск может оставить свой пост, заявила председатель совета директоров компании Робин Денхолм, сообщает телеканал CNBC.
"Предприниматель пригрозил уходом из компании, если акционеры не выплатят ему около одного триллиона долларов. С таким заявлением выступила председатель совета директоров Tesla Робин Денхолм", — передает телеканал.
Кроме того, акционерам Tesla предложено до 5 ноября принять участие в голосовании по вопросу предоставления Маску значительной компенсации. Денхолм, как передает CNBC, подчеркнула, что роль Маска в компании является крайне важной.
"Без Илона Tesla может значительно потерять в своей оценочной стоимости, так как нашу компанию, возможно, перестанут воспринимать так, как мы стремимся", — отметила председатель совета директоров.
В начале октября издание Forbes объявило, что Илон Маск стал первым человеком в мире, добившимся состояния в 500 миллиардов долларов.
