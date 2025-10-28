Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Меркель поставила на место Мерца, пишут СМИ - 28.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251028/merkel-864011750.html
Меркель поставила на место Мерца, пишут СМИ
Меркель поставила на место Мерца, пишут СМИ - 28.10.2025, ПРАЙМ
Меркель поставила на место Мерца, пишут СМИ
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель отчитала нынешнего лидера Германии Фридриха Мерца, сообщает Bild.В материале отмечается, что это произошло на публичном... | 28.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-28T12:28+0300
2025-10-28T12:28+0300
германия
фридрих мерц
ангела меркель
https://cdnn.1prime.ru/img/82785/79/827857908_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_326dfa724a4f46efa1716c56aead3805.jpg
МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель отчитала нынешнего лидера Германии Фридриха Мерца, сообщает Bild.В материале отмечается, что это произошло на публичном чтении ее мемуаров "Свобода" в Бонне. По мнению газеты, хотя она прямо не упоминала Мерца, ее высказывания прозвучали как критика его действий и заявлений.Так, Меркель призвала не называть миграционный кризис во время ее нахождения у власти "притоком мигрантов", подчеркнув, что в таких ситуациях "в людях нужно всегда видеть отдельные личности". Кроме того, она заявила, что политические деятели должны "быть добросовестными и умеренными в тональности"."Подавляющее большинство людей безошибочно понимают, действует ли политик из какого-то расчета &lt;…&gt; или же он реально заинтересован в том, чтобы решать проблемы", — сказала Меркель, прочитав отрывок из своей книги.В октябре Мерц заявил на пресс-конференции в Потсдаме, что правительство ФРГ работает над улучшением ситуации в миграционной сфере, но, по его мнению, проблема миграции сохраняется в "облике городов". Позднее на вопрос, что он имел в виду, Мерц посоветовал интересующимся обратиться с этим вопросом к своим дочерям. Тем не менее высказывание канцлера об инокультурном элементе в облике немецких городов вызвало осуждение как со стороны оппозиционных политических партий и представителей общественности, так и входящей в правящую коалицию партии СДПГ. Многие посчитали его слова "расистскими и дискриминационными".
https://1prime.ru/20251010/merkel-863367072.html
https://1prime.ru/20251007/germaniya-863230759.html
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82785/79/827857908_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_762b4ab80c0c5632bed152aa0ade65f5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
германия, фридрих мерц, ангела меркель
ГЕРМАНИЯ, Фридрих Мерц, Ангела Меркель
12:28 28.10.2025
 
Меркель поставила на место Мерца, пишут СМИ

Bild: Меркель отчитала Мерца за заявление о мигрантах

© РИА Новости . Алекс Панциков | Перейти в медиабанкАнгела Меркель
Ангела Меркель - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2025
Ангела Меркель. Архивное фото
© РИА Новости . Алекс Панциков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель отчитала нынешнего лидера Германии Фридриха Мерца, сообщает Bild.

В материале отмечается, что это произошло на публичном чтении ее мемуаров "Свобода" в Бонне. По мнению газеты, хотя она прямо не упоминала Мерца, ее высказывания прозвучали как критика его действий и заявлений.
Ангела Меркель - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2025
"Редкое представление". СМИ поразились заявлению Меркель о России
10 октября, 09:30
Так, Меркель призвала не называть миграционный кризис во время ее нахождения у власти "притоком мигрантов", подчеркнув, что в таких ситуациях "в людях нужно всегда видеть отдельные личности". Кроме того, она заявила, что политические деятели должны "быть добросовестными и умеренными в тональности".

"Подавляющее большинство людей безошибочно понимают, действует ли политик из какого-то расчета <…> или же он реально заинтересован в том, чтобы решать проблемы", — сказала Меркель, прочитав отрывок из своей книги.

В октябре Мерц заявил на пресс-конференции в Потсдаме, что правительство ФРГ работает над улучшением ситуации в миграционной сфере, но, по его мнению, проблема миграции сохраняется в "облике городов". Позднее на вопрос, что он имел в виду, Мерц посоветовал интересующимся обратиться с этим вопросом к своим дочерям. Тем не менее высказывание канцлера об инокультурном элементе в облике немецких городов вызвало осуждение как со стороны оппозиционных политических партий и представителей общественности, так и входящей в правящую коалицию партии СДПГ. Многие посчитали его слова "расистскими и дискриминационными".
Ангела Меркель - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2025
В Британии раскрыли, как заявление Меркель об СВО вывело из себя Польшу
7 октября, 05:17
 
ГЕРМАНИЯФридрих МерцАнгела Меркель
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала