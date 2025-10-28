https://1prime.ru/20251028/merkel-864011750.html

Меркель поставила на место Мерца, пишут СМИ

Меркель поставила на место Мерца, пишут СМИ - 28.10.2025, ПРАЙМ

Меркель поставила на место Мерца, пишут СМИ

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель отчитала нынешнего лидера Германии Фридриха Мерца, сообщает Bild.В материале отмечается, что это произошло на публичном... | 28.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-28T12:28+0300

2025-10-28T12:28+0300

2025-10-28T12:28+0300

германия

фридрих мерц

ангела меркель

https://cdnn.1prime.ru/img/82785/79/827857908_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_326dfa724a4f46efa1716c56aead3805.jpg

МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель отчитала нынешнего лидера Германии Фридриха Мерца, сообщает Bild.В материале отмечается, что это произошло на публичном чтении ее мемуаров "Свобода" в Бонне. По мнению газеты, хотя она прямо не упоминала Мерца, ее высказывания прозвучали как критика его действий и заявлений.Так, Меркель призвала не называть миграционный кризис во время ее нахождения у власти "притоком мигрантов", подчеркнув, что в таких ситуациях "в людях нужно всегда видеть отдельные личности". Кроме того, она заявила, что политические деятели должны "быть добросовестными и умеренными в тональности"."Подавляющее большинство людей безошибочно понимают, действует ли политик из какого-то расчета <…> или же он реально заинтересован в том, чтобы решать проблемы", — сказала Меркель, прочитав отрывок из своей книги.В октябре Мерц заявил на пресс-конференции в Потсдаме, что правительство ФРГ работает над улучшением ситуации в миграционной сфере, но, по его мнению, проблема миграции сохраняется в "облике городов". Позднее на вопрос, что он имел в виду, Мерц посоветовал интересующимся обратиться с этим вопросом к своим дочерям. Тем не менее высказывание канцлера об инокультурном элементе в облике немецких городов вызвало осуждение как со стороны оппозиционных политических партий и представителей общественности, так и входящей в правящую коалицию партии СДПГ. Многие посчитали его слова "расистскими и дискриминационными".

https://1prime.ru/20251010/merkel-863367072.html

https://1prime.ru/20251007/germaniya-863230759.html

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

германия, фридрих мерц, ангела меркель