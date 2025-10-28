Меркель поставила на место Мерца, пишут СМИ
Bild: Меркель отчитала Мерца за заявление о мигрантах
Ангела Меркель. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель отчитала нынешнего лидера Германии Фридриха Мерца, сообщает Bild.
В материале отмечается, что это произошло на публичном чтении ее мемуаров "Свобода" в Бонне. По мнению газеты, хотя она прямо не упоминала Мерца, ее высказывания прозвучали как критика его действий и заявлений.
Так, Меркель призвала не называть миграционный кризис во время ее нахождения у власти "притоком мигрантов", подчеркнув, что в таких ситуациях "в людях нужно всегда видеть отдельные личности". Кроме того, она заявила, что политические деятели должны "быть добросовестными и умеренными в тональности".
"Подавляющее большинство людей безошибочно понимают, действует ли политик из какого-то расчета <…> или же он реально заинтересован в том, чтобы решать проблемы", — сказала Меркель, прочитав отрывок из своей книги.
В октябре Мерц заявил на пресс-конференции в Потсдаме, что правительство ФРГ работает над улучшением ситуации в миграционной сфере, но, по его мнению, проблема миграции сохраняется в "облике городов". Позднее на вопрос, что он имел в виду, Мерц посоветовал интересующимся обратиться с этим вопросом к своим дочерям. Тем не менее высказывание канцлера об инокультурном элементе в облике немецких городов вызвало осуждение как со стороны оппозиционных политических партий и представителей общественности, так и входящей в правящую коалицию партии СДПГ. Многие посчитали его слова "расистскими и дискриминационными".
