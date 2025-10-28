https://1prime.ru/20251028/minfin--864014672.html

Минфин закупит небольшой объем алмазов у "Алросы" в Гохран до конца года

Минфин закупит небольшой объем алмазов у "Алросы" в Гохран до конца года - 28.10.2025, ПРАЙМ

Минфин закупит небольшой объем алмазов у "Алросы" в Гохран до конца года

Минфин РФ планирует закупить небольшой объем алмазов у "Алросы" в Гохран до конца года, следует из слов заместителя министра финансов Алексея Моисеева... | 28.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-28T15:06+0300

2025-10-28T15:06+0300

2025-10-28T15:06+0300

экономика

россия

финансы

алексей моисеев

минфин

алроса

гохран

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/07/850728129_0:94:3189:1888_1920x0_80_0_0_2a4c3295add70492c042f5fa67e33aa4.jpg

КАЗАНЬ, 28 окт - ПРАЙМ. Минфин РФ планирует закупить небольшой объем алмазов у "Алросы" в Гохран до конца года, следует из слов заместителя министра финансов Алексея Моисеева журналистам в кулуарах инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!". Ранее в сентябре он сообщал, что Минфин РФ поставил на паузу закупку алмазов в Гохран для поддержки "Алросы", так как, по его словам, компания пока самостоятельно справляется с кризисом в отрасли. "Знаете, мы сейчас, да, мы сейчас финализируем, там какое-то количество закупим. Но пока мы, так, аккуратно, мы считаем, что мы в целом конструктивно смотрим на рынок, поэтому это количество будет не очень большое", - ответил он на вопрос о том, возобновил ли Минфин закупки алмазов в Гохран у "Алросы" . "Пока нет, пока еще формируем. В рамках бюджета обычно формируется общий объем закупок, а уже его распределение между драгметаллами и драгкамнями происходит уже обычно в январе, уже это следующий год, поэтому вот тогда и скажу", - добавил Моисеев, говоря о планах по закупкам на следующий год.

https://1prime.ru/20251009/almaz-863358334.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, алексей моисеев, минфин, алроса, гохран