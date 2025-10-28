Минфин закупит небольшой объем алмазов у "Алросы" в Гохран до конца года

https://1prime.ru/20251028/minfin--864014672.html
КАЗАНЬ, 28 окт - ПРАЙМ. Минфин РФ планирует закупить небольшой объем алмазов у "Алросы" в Гохран до конца года, следует из слов заместителя министра финансов Алексея Моисеева журналистам в кулуарах инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!". Ранее в сентябре он сообщал, что Минфин РФ поставил на паузу закупку алмазов в Гохран для поддержки "Алросы", так как, по его словам, компания пока самостоятельно справляется с кризисом в отрасли. "Знаете, мы сейчас, да, мы сейчас финализируем, там какое-то количество закупим. Но пока мы, так, аккуратно, мы считаем, что мы в целом конструктивно смотрим на рынок, поэтому это количество будет не очень большое", - ответил он на вопрос о том, возобновил ли Минфин закупки алмазов в Гохран у "Алросы" . "Пока нет, пока еще формируем. В рамках бюджета обычно формируется общий объем закупок, а уже его распределение между драгметаллами и драгкамнями происходит уже обычно в январе, уже это следующий год, поэтому вот тогда и скажу", - добавил Моисеев, говоря о планах по закупкам на следующий год.
