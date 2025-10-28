https://1prime.ru/20251028/minfin-864014323.html

В Минфине высказались о выходе "Дом.РФ" на IPO

В Минфине высказались о выходе "Дом.РФ" на IPO - 28.10.2025, ПРАЙМ

В Минфине высказались о выходе "Дом.РФ" на IPO

Волатильность фондового рынка не остановит подготовку к первичному размещению акций (IPO) "Дом.РФ", заявил журналистам заместитель министра финансов РФ Алексей... | 28.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-28T14:40+0300

2025-10-28T14:40+0300

2025-10-28T14:40+0300

экономика

рф

финансы

алексей моисеев

виталий мутко

владимир путин

втб

минфин

дом.рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/07/850728129_0:94:3189:1888_1920x0_80_0_0_2a4c3295add70492c042f5fa67e33aa4.jpg

КАЗАНЬ, 28 окт - ПРАЙМ. Волатильность фондового рынка не остановит подготовку к первичному размещению акций (IPO) "Дом.РФ", заявил журналистам заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев. "Я бы, честно говоря, сказал так, что это крайний случай. То есть, это должно что-то такое произойти радикальное", - сказал он в кулуарах инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!", комментируя риски переноса IPO "Дом.РФ" на 2026 год из-за роста волатильности на фондовом рынке и ухудшения геополитической конъюнктуры. "Я надеюсь, ничего такого не произойдет, поэтому текущая волатильность, основанная на тех или иных комментариях зарубежных лидеров, нас не остановит", - сказал он. "Дом.РФ" планирует привлечь в ходе IPO от 15 до 30 миллиардов рублей, разместив примерно 10% акций, говорил глава госкомпании Виталий Мутко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

https://1prime.ru/20251020/putin--863720349.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рф, финансы, алексей моисеев, виталий мутко, владимир путин, втб, минфин, дом.рф