Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Минфине высказались о выходе "Дом.РФ" на IPO - 28.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251028/minfin-864014323.html
В Минфине высказались о выходе "Дом.РФ" на IPO
В Минфине высказались о выходе "Дом.РФ" на IPO - 28.10.2025, ПРАЙМ
В Минфине высказались о выходе "Дом.РФ" на IPO
Волатильность фондового рынка не остановит подготовку к первичному размещению акций (IPO) "Дом.РФ", заявил журналистам заместитель министра финансов РФ Алексей... | 28.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-28T14:40+0300
2025-10-28T14:40+0300
экономика
рф
финансы
алексей моисеев
виталий мутко
владимир путин
втб
минфин
дом.рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/07/850728129_0:94:3189:1888_1920x0_80_0_0_2a4c3295add70492c042f5fa67e33aa4.jpg
КАЗАНЬ, 28 окт - ПРАЙМ. Волатильность фондового рынка не остановит подготовку к первичному размещению акций (IPO) "Дом.РФ", заявил журналистам заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев. "Я бы, честно говоря, сказал так, что это крайний случай. То есть, это должно что-то такое произойти радикальное", - сказал он в кулуарах инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!", комментируя риски переноса IPO "Дом.РФ" на 2026 год из-за роста волатильности на фондовом рынке и ухудшения геополитической конъюнктуры. "Я надеюсь, ничего такого не произойдет, поэтому текущая волатильность, основанная на тех или иных комментариях зарубежных лидеров, нас не остановит", - сказал он. "Дом.РФ" планирует привлечь в ходе IPO от 15 до 30 миллиардов рублей, разместив примерно 10% акций, говорил глава госкомпании Виталий Мутко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
https://1prime.ru/20251020/putin--863720349.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/07/850728129_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_b7cfb33c5c8b4622c0f51a16815a7c5d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рф, финансы, алексей моисеев, виталий мутко, владимир путин, втб, минфин, дом.рф
Экономика, РФ, Финансы, Алексей Моисеев, Виталий Мутко, Владимир Путин, ВТБ, Минфин, Дом.РФ
14:40 28.10.2025
 
В Минфине высказались о выходе "Дом.РФ" на IPO

Минфин: волатильность фондового рынка не остановит подготовку к IPO "Дом.РФ"

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкМинфин
Минфин - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2025
Минфин. Архивное фото
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КАЗАНЬ, 28 окт - ПРАЙМ. Волатильность фондового рынка не остановит подготовку к первичному размещению акций (IPO) "Дом.РФ", заявил журналистам заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.
"Я бы, честно говоря, сказал так, что это крайний случай. То есть, это должно что-то такое произойти радикальное", - сказал он в кулуарах инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!", комментируя риски переноса IPO "Дом.РФ" на 2026 год из-за роста волатильности на фондовом рынке и ухудшения геополитической конъюнктуры.
"Я надеюсь, ничего такого не произойдет, поэтому текущая волатильность, основанная на тех или иных комментариях зарубежных лидеров, нас не остановит", - сказал он.
"Дом.РФ" планирует привлечь в ходе IPO от 15 до 30 миллиардов рублей, разместив примерно 10% акций, говорил глава госкомпании Виталий Мутко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2025
Путин высказался о выходе "Дом.РФ" на IPO
20 октября, 15:29
 
ЭкономикаРФФинансыАлексей МоисеевВиталий МуткоВладимир ПутинВТБМинфинДом.РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала