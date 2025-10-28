https://1prime.ru/20251028/minfin-864014323.html
В Минфине высказались о выходе "Дом.РФ" на IPO
2025-10-28T14:40+0300
2025-10-28T14:40+0300
2025-10-28T14:40+0300
экономика
рф
финансы
алексей моисеев
виталий мутко
владимир путин
втб
минфин
дом.рф
КАЗАНЬ, 28 окт - ПРАЙМ. Волатильность фондового рынка не остановит подготовку к первичному размещению акций (IPO) "Дом.РФ", заявил журналистам заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев. "Я бы, честно говоря, сказал так, что это крайний случай. То есть, это должно что-то такое произойти радикальное", - сказал он в кулуарах инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!", комментируя риски переноса IPO "Дом.РФ" на 2026 год из-за роста волатильности на фондовом рынке и ухудшения геополитической конъюнктуры. "Я надеюсь, ничего такого не произойдет, поэтому текущая волатильность, основанная на тех или иных комментариях зарубежных лидеров, нас не остановит", - сказал он. "Дом.РФ" планирует привлечь в ходе IPO от 15 до 30 миллиардов рублей, разместив примерно 10% акций, говорил глава госкомпании Виталий Мутко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
рф, финансы, алексей моисеев, виталий мутко, владимир путин, втб, минфин, дом.рф
