Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин разработал проект об особенностях исполнения федерального бюджета - 28.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251028/minfin-864021957.html
Минфин разработал проект об особенностях исполнения федерального бюджета
Минфин разработал проект об особенностях исполнения федерального бюджета - 28.10.2025, ПРАЙМ
Минфин разработал проект об особенностях исполнения федерального бюджета
Минфин России подготовил проект постановления об особенностях исполнения федерального бюджета на 2026-2028 годы, который в частности предусматривает, что... | 28.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-28T22:02+0300
2025-10-28T22:02+0300
финансы
рф
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/07/850728129_0:94:3189:1888_1920x0_80_0_0_2a4c3295add70492c042f5fa67e33aa4.jpg
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Минфин России подготовил проект постановления об особенностях исполнения федерального бюджета на 2026-2028 годы, который в частности предусматривает, что ассигнования на реализацию нацпроектов необходимо будет распределить не позднее 1 апреля 2026 года, сообщает министерство. "Ежегодно правительством РФ устанавливаются особенности исполнения федерального закона о федеральном бюджете. Соответствующий проект постановления на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов подготовлен Минфином России и размещен на портале regulation.gov.ru", - говорится в материалах на сайте Минфина. "В частности, документом предлагается уточнить на 2026 год нормы, определяющие сроки принятия решений об использовании средств федерального бюджета, зарезервированных на реализацию нацпроектов. Такие ассигнования необходимо будет распределить не позднее 1 апреля 2026 года", - отмечается там. Также проектом постановления продлеваются нормы о запрете предоставления из федерального бюджета субсидий юридическим лицам, имеющим задолженности перед РФ. Аналогичные ограничения распространяются и на бюджетные инвестиции, говорится в материалах. Кроме этого, документом устанавливаются особенности использования остатков бюджетных средств отчетного финансового года, добавили в Минфине. Так, остатки средств на 1 января 2026 года в иностранной валюте могут быть направлены получателем ассигнований на те же цели, на которые они были предоставлены в 2025 году, сообщили в министерстве. "Проект постановления правительства РФ уточняет подходы к исполнению федерального бюджета в грядущей трехлетке. Цель – ускорение работы и повышение эффективности использования средств федерального бюджета для реализации приоритетных целей государственной политики в предстоящем периоде", – отметил замминистра финансов Николай Бегчин, его слова приводятся в материалах. В случае подписания постановления его положения вступят в силу с 1 января 2026 года, отмечается в материалах.
https://1prime.ru/20251024/gosduma--863899507.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/07/850728129_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_b7cfb33c5c8b4622c0f51a16815a7c5d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, рф, минфин
Финансы, РФ, Минфин
22:02 28.10.2025
 
Минфин разработал проект об особенностях исполнения федерального бюджета

Минфин подготовил проект постановления об особенностях исполнения бюджета на 2026-2028 гг

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкМинфин РФ
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2025
Минфин РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Минфин России подготовил проект постановления об особенностях исполнения федерального бюджета на 2026-2028 годы, который в частности предусматривает, что ассигнования на реализацию нацпроектов необходимо будет распределить не позднее 1 апреля 2026 года, сообщает министерство.
"Ежегодно правительством РФ устанавливаются особенности исполнения федерального закона о федеральном бюджете. Соответствующий проект постановления на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов подготовлен Минфином России и размещен на портале regulation.gov.ru", - говорится в материалах на сайте Минфина.
"В частности, документом предлагается уточнить на 2026 год нормы, определяющие сроки принятия решений об использовании средств федерального бюджета, зарезервированных на реализацию нацпроектов. Такие ассигнования необходимо будет распределить не позднее 1 апреля 2026 года", - отмечается там.
Также проектом постановления продлеваются нормы о запрете предоставления из федерального бюджета субсидий юридическим лицам, имеющим задолженности перед РФ. Аналогичные ограничения распространяются и на бюджетные инвестиции, говорится в материалах.
Кроме этого, документом устанавливаются особенности использования остатков бюджетных средств отчетного финансового года, добавили в Минфине. Так, остатки средств на 1 января 2026 года в иностранной валюте могут быть направлены получателем ассигнований на те же цели, на которые они были предоставлены в 2025 году, сообщили в министерстве.
"Проект постановления правительства РФ уточняет подходы к исполнению федерального бюджета в грядущей трехлетке. Цель – ускорение работы и повышение эффективности использования средств федерального бюджета для реализации приоритетных целей государственной политики в предстоящем периоде", – отметил замминистра финансов Николай Бегчин, его слова приводятся в материалах.
В случае подписания постановления его положения вступят в силу с 1 января 2026 года, отмечается в материалах.
Дума
Госдума может рассмотреть проект бюджета на 2026-2028 годы в ноябре
24 октября, 16:19
 
ФинансыРФМинфин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала