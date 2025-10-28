https://1prime.ru/20251028/minfin-864021957.html

Минфин разработал проект об особенностях исполнения федерального бюджета

Минфин разработал проект об особенностях исполнения федерального бюджета - 28.10.2025, ПРАЙМ

Минфин разработал проект об особенностях исполнения федерального бюджета

Минфин России подготовил проект постановления об особенностях исполнения федерального бюджета на 2026-2028 годы, который в частности предусматривает, что... | 28.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-28T22:02+0300

2025-10-28T22:02+0300

2025-10-28T22:02+0300

финансы

рф

минфин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/07/850728129_0:94:3189:1888_1920x0_80_0_0_2a4c3295add70492c042f5fa67e33aa4.jpg

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Минфин России подготовил проект постановления об особенностях исполнения федерального бюджета на 2026-2028 годы, который в частности предусматривает, что ассигнования на реализацию нацпроектов необходимо будет распределить не позднее 1 апреля 2026 года, сообщает министерство. "Ежегодно правительством РФ устанавливаются особенности исполнения федерального закона о федеральном бюджете. Соответствующий проект постановления на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов подготовлен Минфином России и размещен на портале regulation.gov.ru", - говорится в материалах на сайте Минфина. "В частности, документом предлагается уточнить на 2026 год нормы, определяющие сроки принятия решений об использовании средств федерального бюджета, зарезервированных на реализацию нацпроектов. Такие ассигнования необходимо будет распределить не позднее 1 апреля 2026 года", - отмечается там. Также проектом постановления продлеваются нормы о запрете предоставления из федерального бюджета субсидий юридическим лицам, имеющим задолженности перед РФ. Аналогичные ограничения распространяются и на бюджетные инвестиции, говорится в материалах. Кроме этого, документом устанавливаются особенности использования остатков бюджетных средств отчетного финансового года, добавили в Минфине. Так, остатки средств на 1 января 2026 года в иностранной валюте могут быть направлены получателем ассигнований на те же цели, на которые они были предоставлены в 2025 году, сообщили в министерстве. "Проект постановления правительства РФ уточняет подходы к исполнению федерального бюджета в грядущей трехлетке. Цель – ускорение работы и повышение эффективности использования средств федерального бюджета для реализации приоритетных целей государственной политики в предстоящем периоде", – отметил замминистра финансов Николай Бегчин, его слова приводятся в материалах. В случае подписания постановления его положения вступят в силу с 1 января 2026 года, отмечается в материалах.

https://1prime.ru/20251024/gosduma--863899507.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, рф, минфин