Минпромторг разработал обновленную стратегию развития беспилотной авиации - 28.10.2025
Минпромторг разработал обновленную стратегию развития беспилотной авиации
Минпромторг разработал обновленную стратегию развития беспилотной авиации - 28.10.2025, ПРАЙМ
Минпромторг разработал обновленную стратегию развития беспилотной авиации
Минпромторг России разработал обновленную Стратегию развития беспилотной авиации в РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2035 года, включающую... | 28.10.2025, ПРАЙМ
бизнес
россия
рф
минпромторг
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Минпромторг России разработал обновленную Стратегию развития беспилотной авиации в РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2035 года, включающую измененные целевые значения показателей развития беспилотной авиации, соответствующий проект распоряжения правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. На сегодняшний день в РФ действует Стратегия развития беспилотной авиации, утвержденная распоряжением правительства от 21 июня 2023 года. Подготовленный Минпромторгом проект предполагает ее замену и признание соответствующего распоряжения утратившим силу. "Утвердить прилагаемые: Стратегию развития беспилотной авиации Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2035 года (далее – стратегия); план мероприятий по реализации стратегии развития беспилотной авиации Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2035 года", - говорится в документе. "Признать утратившими силу: распоряжение правительства Российской Федерации от 21 июня 2023 года № 1630-р", - указывается в проекте распоряжения. Согласно обновленной стратегии, доля отечественных беспилотных авиационных систем в общем объеме российского рынка беспилотных авиационных систем к 2030 году должна достичь 70,3% против 70% в стратегии, утвержденной в 2023 году. А прогнозируемая доля отечественных беспилотников в гражданском госзаказе сохраняется на уровне 80%. При этом уровень технологической независимости отрасли к 2030 году должен составить 81,1%. Кроме того, в предлагаемой стратегии снижается прогноз по совокупному количеству произведенных БАС в период с 2023 по 2030 год – с 157,6 тысячи до 135 тысяч единиц. Объем российского рынка БАС в штуках на 2023-2026 годы, согласно проекту, составит 399 тысяч единиц в базовом сценарии и почти 419 тысяч – в прогрессивном. Тогда как действующая стратегия предполагает 372,7 тысячи штук в базовом сценарии и 389,7 тысячи штук – в прогрессивном. На период с 2027 по 2030 год плановые показатели, напротив, снижаются по сравнению с прогнозом действующей стратегии – с 684,5-718,8 тысячи штук до 631,3-663 тысяч штук. В прогнозе на 2031-2035 годы вновь наблюдается рост – с 989,5-1039 тысяч штук в нынешней стратегии – до 1,47-1,55 миллиона штук в обновленной.
рф
бизнес, россия, рф, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Минпромторг
01:30 28.10.2025
 
Минпромторг разработал обновленную стратегию развития беспилотной авиации

Минпромторг утвердил обновленную Стратегию развития беспилотной авиации

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Минпромторг России разработал обновленную Стратегию развития беспилотной авиации в РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2035 года, включающую измененные целевые значения показателей развития беспилотной авиации, соответствующий проект распоряжения правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
На сегодняшний день в РФ действует Стратегия развития беспилотной авиации, утвержденная распоряжением правительства от 21 июня 2023 года. Подготовленный Минпромторгом проект предполагает ее замену и признание соответствующего распоряжения утратившим силу.
"Утвердить прилагаемые: Стратегию развития беспилотной авиации Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2035 года (далее – стратегия); план мероприятий по реализации стратегии развития беспилотной авиации Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2035 года", - говорится в документе.
"Признать утратившими силу: распоряжение правительства Российской Федерации от 21 июня 2023 года № 1630-р", - указывается в проекте распоряжения.
Согласно обновленной стратегии, доля отечественных беспилотных авиационных систем в общем объеме российского рынка беспилотных авиационных систем к 2030 году должна достичь 70,3% против 70% в стратегии, утвержденной в 2023 году. А прогнозируемая доля отечественных беспилотников в гражданском госзаказе сохраняется на уровне 80%. При этом уровень технологической независимости отрасли к 2030 году должен составить 81,1%.
Кроме того, в предлагаемой стратегии снижается прогноз по совокупному количеству произведенных БАС в период с 2023 по 2030 год – с 157,6 тысячи до 135 тысяч единиц.
Объем российского рынка БАС в штуках на 2023-2026 годы, согласно проекту, составит 399 тысяч единиц в базовом сценарии и почти 419 тысяч – в прогрессивном. Тогда как действующая стратегия предполагает 372,7 тысячи штук в базовом сценарии и 389,7 тысячи штук – в прогрессивном.
На период с 2027 по 2030 год плановые показатели, напротив, снижаются по сравнению с прогнозом действующей стратегии – с 684,5-718,8 тысячи штук до 631,3-663 тысяч штук. В прогнозе на 2031-2035 годы вновь наблюдается рост – с 989,5-1039 тысяч штук в нынешней стратегии – до 1,47-1,55 миллиона штук в обновленной.
 
Заголовок открываемого материала