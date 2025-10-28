Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
РФ собрала 137 млн тонн зерна в бункерном весе - 28.10.2025
РФ собрала 137 млн тонн зерна в бункерном весе
Россия собрала уже 137 миллионов тонн зерна в бункерном весе, осталось убрать 6% площадей, Минсельхоз РФ подтверждает прогноз урожая 135 миллионов тонн в чистом | 28.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-28T16:25+0300
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россия собрала уже 137 миллионов тонн зерна в бункерном весе, осталось убрать 6% площадей, Минсельхоз РФ подтверждает прогноз урожая 135 миллионов тонн в чистом весе, заявила глава министерства Оксана Лут. "Значит, в отношении текущей ситуации в рамках растениеводства. На сегодняшний день мы собрали уже в бункерном весе 137 миллионов зерновых, зернобобовых культур. Соответственно, наш прогноз по 135 (миллионам тонн - ред.) в чистом весе мы подтверждаем. Осталось нам убрать 6% площадей", - сказала Лут во время выступления на расширенном заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам.Министр рассказала о том, что уборка зерновых культур идет сложно в сибирских регионах - есть отставание в миллион гектаров. Это связано с погодными условиями, заявила она. Причем, несмотря на сложности с погодой, урожайность в Сибири растет.По словам Лут, в 2025 году ожидается рекорд по сбору сои в 8 миллионов тонн - этого объема хватит для внутреннего рынка."В отношении прочих культур - сахарная свекла 48 миллионов тонн, 7 миллионов тонн сахара мы должны получить, миллион экспортного потенциала у нас есть", - добавила министр.
сельское хозяйство, россия, рф, оксана лут, минсельхоз, госдума
16:25 28.10.2025 (обновлено: 16:49 28.10.2025)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкУборка пшеницы на полях
Уборка пшеницы на полях. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россия собрала уже 137 миллионов тонн зерна в бункерном весе, осталось убрать 6% площадей, Минсельхоз РФ подтверждает прогноз урожая 135 миллионов тонн в чистом весе, заявила глава министерства Оксана Лут.
"Значит, в отношении текущей ситуации в рамках растениеводства. На сегодняшний день мы собрали уже в бункерном весе 137 миллионов зерновых, зернобобовых культур. Соответственно, наш прогноз по 135 (миллионам тонн - ред.) в чистом весе мы подтверждаем. Осталось нам убрать 6% площадей", - сказала Лут во время выступления на расширенном заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам.
Министр рассказала о том, что уборка зерновых культур идет сложно в сибирских регионах - есть отставание в миллион гектаров. Это связано с погодными условиями, заявила она. Причем, несмотря на сложности с погодой, урожайность в Сибири растет.
По словам Лут, в 2025 году ожидается рекорд по сбору сои в 8 миллионов тонн - этого объема хватит для внутреннего рынка.
"В отношении прочих культур - сахарная свекла 48 миллионов тонн, 7 миллионов тонн сахара мы должны получить, миллион экспортного потенциала у нас есть", - добавила министр.
Уборка озимой пшеницы - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2025
Россия поставит на внешние рынки более 50 миллионов тонн зерна
23 октября, 21:17
 
Сельское хозяйствоРОССИЯРФОксана ЛутМинсельхозГосдума
 
 
