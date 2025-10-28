РФ собрала 137 млн тонн зерна в бункерном весе

https://1prime.ru/20251028/minselkhoz-864016024.html
2025-10-28T16:25+0300
2025-10-28T16:25+0300
2025-10-28T16:49+0300
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россия собрала уже 137 миллионов тонн зерна в бункерном весе, осталось убрать 6% площадей, Минсельхоз РФ подтверждает прогноз урожая 135 миллионов тонн в чистом весе, заявила глава министерства Оксана Лут. "Значит, в отношении текущей ситуации в рамках растениеводства. На сегодняшний день мы собрали уже в бункерном весе 137 миллионов зерновых, зернобобовых культур. Соответственно, наш прогноз по 135 (миллионам тонн - ред.) в чистом весе мы подтверждаем. Осталось нам убрать 6% площадей", - сказала Лут во время выступления на расширенном заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам.Министр рассказала о том, что уборка зерновых культур идет сложно в сибирских регионах - есть отставание в миллион гектаров. Это связано с погодными условиями, заявила она. Причем, несмотря на сложности с погодой, урожайность в Сибири растет.По словам Лут, в 2025 году ожидается рекорд по сбору сои в 8 миллионов тонн - этого объема хватит для внутреннего рынка."В отношении прочих культур - сахарная свекла 48 миллионов тонн, 7 миллионов тонн сахара мы должны получить, миллион экспортного потенциала у нас есть", - добавила министр.
"Значит, в отношении текущей ситуации в рамках растениеводства. На сегодняшний день мы собрали уже в бункерном весе 137 миллионов зерновых, зернобобовых культур. Соответственно, наш прогноз по 135 (миллионам тонн - ред.) в чистом весе мы подтверждаем. Осталось нам убрать 6% площадей", - сказала Лут во время выступления на расширенном заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам.
во время выступления на расширенном заседании комитета Госдумы
по аграрным вопросам.
Министр рассказала о том, что уборка зерновых культур идет сложно в сибирских регионах - есть отставание в миллион гектаров. Это связано с погодными условиями, заявила она. Причем, несмотря на сложности с погодой, урожайность в Сибири растет.
По словам Лут, в 2025 году ожидается рекорд по сбору сои в 8 миллионов тонн - этого объема хватит для внутреннего рынка.
"В отношении прочих культур - сахарная свекла 48 миллионов тонн, 7 миллионов тонн сахара мы должны получить, миллион экспортного потенциала у нас есть", - добавила министр.
