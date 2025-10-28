https://1prime.ru/20251028/mishustin--864014031.html

Мишустин предложил обсудить решения по поддержке электронной промышленности

Мишустин предложил обсудить решения по поддержке электронной промышленности - 28.10.2025, ПРАЙМ

Мишустин предложил обсудить решения по поддержке электронной промышленности

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по развитию электронной и радиоэлектронной промышленности предложил обсудить, какие нужны дополнительные решения | 28.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-28T14:15+0300

2025-10-28T14:15+0300

2025-10-28T14:15+0300

экономика

рф

бизнес

михаил мишустин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860746336_0:117:3160:1895_1920x0_80_0_0_f52dc1fcafdc0ae20d038195909ee1fb.jpg

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по развитию электронной и радиоэлектронной промышленности предложил обсудить, какие нужны дополнительные решения по поддержке отрасли. "Предлагаю сегодня обсудить, какие нужны дополнительные решения в том числе по поддержке электронной промышленности, чтобы повысить уровень локализации аппаратуры, которая используется в ключевых отраслях нашей экономики. Ну, конечно, еще раз повторю, что очень важно при обеспечении гарантированного спроса на российские изделия интегральной электроники", - сказал Мишустин.

https://1prime.ru/20251005/mishustin--863169835.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рф, бизнес, михаил мишустин