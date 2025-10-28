https://1prime.ru/20251028/mishustin--864014031.html
Мишустин предложил обсудить решения по поддержке электронной промышленности
Мишустин предложил обсудить решения по поддержке электронной промышленности - 28.10.2025, ПРАЙМ
Мишустин предложил обсудить решения по поддержке электронной промышленности
28.10.2025
2025-10-28T14:15+0300
2025-10-28T14:15+0300
2025-10-28T14:15+0300
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по развитию электронной и радиоэлектронной промышленности предложил обсудить, какие нужны дополнительные решения по поддержке отрасли. "Предлагаю сегодня обсудить, какие нужны дополнительные решения в том числе по поддержке электронной промышленности, чтобы повысить уровень локализации аппаратуры, которая используется в ключевых отраслях нашей экономики. Ну, конечно, еще раз повторю, что очень важно при обеспечении гарантированного спроса на российские изделия интегральной электроники", - сказал Мишустин.
Мишустин предложил обсудить решения по поддержке электронной промышленности
Мишустин предложил обсудить дополнительные решения по поддержке электронной промышленности