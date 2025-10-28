https://1prime.ru/20251028/mishustin--864014149.html
Мишустин рассказал о поддержке электронной промышленности
2025-10-28T14:18+0300
экономика
михаил мишустин
рф
россия
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Правительство предусмотрело в проекте трехлетнего бюджета РФ свыше 250 миллиардов рублей на поддержку электронной и радиоэлектронной промышленности, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин во вторник провел совещание по развитию электронной и радиоэлектронной промышленности. "На ближайшие три года проектом федерального бюджета предусмотрено еще свыше 250 миллиардов рублей. Мы не считали здесь частные инвестиции, которые на сегодняшний день планируется направить в проекты в этой области", - сказал глава правительства.
