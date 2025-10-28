https://1prime.ru/20251028/mobilizatsiya-864025696.html
Журналист рассказал о тревожной ситуации на Украине
МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что на Украине распространилось насилие, а сотрудники полиции не предпринимают никаких действий. Об этом он сообщил в социальной сети X, комментируя появившиеся кадры принудительной мобилизации в одном из украинских городов."Прямо под носом у двух полицейских, которые не спешат что-либо делать, похитители Зеленского [сотрудники ТЦК – прим. ред.] избивают парня и увозят его на фронт", — написал он.По словам Боузa, действия представителей ТЦК дискредитируют украинские власти и подрывают доверие к западной финансовой поддержке Киева, ведь "такая свобода" вызывает сомнения у европейцев.В сети активно распространяются видеозаписи силовой мобилизации в ВСУ: на них видно, как сотрудники украинских военкоматов насильно затаскивают мужчин в микроавтобусы, применяя силу и нередко избивая задержанных.Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее признал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине приобрели массовый характер. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей, сбивают их машинами и даже устраивают ДТП, чтобы остановить граждан.Тем временем в украинских и западных социальных сетях растет количество публикаций с призывами к населению противостоять представителям ТЦК и сопротивляться насильственной мобилизации.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ обязывает всех военнообязанных обновить свои персональные данные в военкомате — лично или через "электронный кабинет призывника". Согласно закону, повестка считается врученной даже без личного получения — датой вручения признается день, когда в документе ставится отметка о невозможности личной доставки.Также указано, что военнообязанные обязаны постоянно иметь при себе военный билет и предъявлять его по первому требованию представителей военкомата или полиции. При этом сроки демобилизации в законе не определены.
