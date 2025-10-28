Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мосгорсуд пересмотрит приговор экс-замглавы Минцифры - 28.10.2025
Мосгорсуд пересмотрит приговор экс-замглавы Минцифры
Мосгорсуд пересмотрит приговор экс-замглавы Минцифры - 28.10.2025, ПРАЙМ
Мосгорсуд пересмотрит приговор экс-замглавы Минцифры
Мосгорсуд пересмотрит приговор, которым районный суд назначил девять лет колонии бывшему замглавы Минцифры Максиму Паршину за получение взятки в 3,75 миллиона... | 28.10.2025, ПРАЙМ
00:23 28.10.2025 (обновлено: 01:32 28.10.2025)
 
Мосгорсуд пересмотрит приговор экс-замглавы Минцифры

Мосгорсуд пересмотрит приговор экс-замглавы Минцифры Паршину

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Мосгорсуд пересмотрит приговор, которым районный суд назначил девять лет колонии бывшему замглавы Минцифры Максиму Паршину за получение взятки в 3,75 миллиона рублей, сообщил РИА Новости суд.
Судебное заседание назначено на вторник в 09.00.
В апреле Хамовнический суд Москвы приговорил Паршина к девяти годам колонии и штрафу в 315 миллионов рублей за получение взятки в 3,75 миллиона рублей. Второму подсудимому - предпринимателю Александру Моносову - суд назначил 8,5 лет колонии с аналогичным штрафом.
Кроме того, в доход государства были конфискованы 3,7 миллиона рублей, которые хранились в ГСУ как вещдоки. Помимо этого, суд оставил под арестом объекты недвижимости и банковские счета обоих подсудимых, стоимость которых оценивается в 200 миллионов рублей.
По версии следствия, Паршин, курируя работу Российского фонда развития информационных технологий, за взятку способствовал выделению грантов фирме Моносова, которая специализировалась на разработке ИТ-решений для госсектора. Сам Моносов настаивал, что намеревался передать Паршину документы, но случайно перепутал и передал ему папку с деньгами, которые отложил на браслет Cartier для жены.
Оба фигуранта в суде вину не признали.
 
