https://1prime.ru/20251028/mrot-863883639.html

Эксперт объяснил, как новый МРОТ отразится на зарплатах и пособиях

Эксперт объяснил, как новый МРОТ отразится на зарплатах и пособиях - 28.10.2025, ПРАЙМ

Эксперт объяснил, как новый МРОТ отразится на зарплатах и пособиях

С 1 января 2026 года в России минимальный размер оплаты труда (МРОТ) планируется повысить до 27 093 рублей. Рост МРОТ затронет трудовые договоры, соцвыплаты и... | 28.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-28T03:03+0300

2025-10-28T03:03+0300

2025-10-28T03:03+0300

мрот

социальные выплаты

общество

вадим виноградов

ниу вшэ

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860126669_0:148:3115:1900_1920x0_80_0_0_b0865d5527ea707f27c41864b6c55b5b.jpg

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. С 1 января 2026 года в России минимальный размер оплаты труда (МРОТ) планируется повысить до 27 093 рублей. Рост МРОТ затронет трудовые договоры, соцвыплаты и систему страховых взносов. Об этом рассказал агентству "Прайм" профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.В первую очередь, рост МРОТ коснется работников, чья зарплата напрямую привязана к минимальному уровню."Для них повышение произойдет автоматически: работодатели обязаны пересмотреть условия оплаты труда, чтобы они соответствовали новому федеральному минимуму. Если в трудовом договоре указана сумма ниже, ее необходимо будет изменить. В противном случае это будет считаться нарушением трудового законодательства", - пояснил юрист.Кроме того, рост МРОТ в 2026 году повлияет на размер целого ряда социальных выплат. Так, больничные для тех, кто работает менее шести месяцев или получает минимальную зарплату, будут рассчитываться исходя из нового уровня. Планируется, что минимальный размер среднедневного заработка составит 890,73 рубля, но итоговая сумма зависит от количества дней в конкретном месяце, утверждает Виноградов.Если зарплата работника превышает МРОТ, размер выплаты будет больше. Это же правило касается и отпускных: если средний дневной заработок сотрудника оказывается ниже рассчитанного от МРОТ, то отпускные выплачиваются исходя из минимального размера. С повышением МРОТ вырастет и минимальная сумма отпускных.Таким же образом изменится размер пособия по беременности и родам для женщин, чей среднедневной доход за два предшествующих года позволяет рассчитывать выплаты по максимальной ставке.В 2026 году эта база может составить 6 827,40 рублей в день. При стандартной продолжительности декретного отпуска в 140 дней минимальная сумма выплаты составит 124 702 рубля, подсчитал эксперт.Также вырастет ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет, которое получают неработающие родители или те, чья зарплата близка к минимальной. В начале 2026 года сумма пособия составит около 10 тысяч рублей в месяц, но уже в феврале пройдет ежегодная индексация, и размер пособия еще увеличится.Рост МРОТ также влияет на страховые взносы, которые работодатель перечисляет за сотрудника. "Это, в свою очередь, отражается на размере будущей пенсии: чем выше взносы, тем больше пенсионных баллов начисляется. Уже назначенные пенсии от повышения МРОТ не изменятся, но для тех, кто продолжает работать, это означает потенциальный рост будущих выплат", - объясняет Виноградов.Важно учитывать, что в некоторых регионах действуют повышенные значения МРОТ, установленные региональными социально-партнерскими соглашениями (между властями, работодателями и профсоюзами). "Например, в Москве в 2025 году– 32 916 рублей. Если региональный МРОТ выше федерального, применяется именно он. Однако он не может быть ниже федерального уровня, даже с учётом районных коэффициентов", - заключил юрист.

https://1prime.ru/20251022/mrot-863811467.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мрот, социальные выплаты, общество , вадим виноградов, ниу вшэ