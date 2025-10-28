https://1prime.ru/20251028/ms-21-864003242.html

Самолет МС-21 совершил посадку после испытательного полета

Самолет МС-21 совершил посадку после испытательного полета - 28.10.2025, ПРАЙМ

Самолет МС-21 совершил посадку после испытательного полета

Добавлены подробности (4-9 абзацы). | 28.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-28T07:02+0300

2025-10-28T07:02+0300

2025-10-28T07:02+0300

россия

бизнес

промышленность

рф

минпромторг

оак

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864003242.jpg?1761624122

Добавлены подробности (4-9 абзацы). МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Российский самолет МС-21 совершил посадку после испытательного полета на аэродроме Иркутского авиационного завода, сообщил Минпромторг РФ. Ранее во вторник образец импортозамещенного МС-21, на борту которого тестировали работу новых систем и двигателей ПД-14, вылетел с аэродрома Иркутского завода в рамках испытательного полета. "Российский среднемагистральный самолет МС-21 совершил посадку после испытательного полета на аэродроме Иркутского авиационного завода", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минпромторга. Как уточнили в пресс-службе министерства, полет был выполнен экипажем в составе летчиков-испытателей Андрея Воропаева и Олега Мутовина, а также ведущих инженеров по летным испытаниям - бортовых операторов Антона Кузнецова и Григория Кудряшова. Самолет находился в воздухе около часа, достигая высоты до 3500 метров. Командир экипажа Воропаев заявил, что полетное задание выполнено полностью, а все отечественные системы работали штатно. Данный образец МС-21 первым получил крыло из отечественных композитных материалов, которое успешно прошло полный комплекс испытаний, добавили в министерстве. "МС-21 создан для наиболее востребованного сегмента рынка пассажирских перевозок. В сочетании с двигателями ПД-14 и российскими системами, подтвердившими необходимые технические характеристики, МС-21 способен обеспечить потребности российских авиакомпаний", - приводят в Минпромторге слова замглавы министерства Геннадия Абраменкова. Уточняется, что в самолете выполнена замена большинства комплектующих и систем импортного производства на отечественные. В летно-испытательном подразделении Иркутского авиационного завода были проведены проверка топливной системы, запуск и отработка вспомогательной силовой установки и маршевых двигателей, а также отработка систем и оборудования самолета при запущенных двигателях. "За этим полетом стоит колоссальная работа инженеров, конструкторов, испытателей. Для того чтобы новые отечественные лайнеры в ближайшее время приступили к перевозкам пассажиров, параллельно с сертификацией ведется сборка серийных бортов на Иркутском авиационном заводе", - отметил генеральный директор ОАК Вадим Бадеха

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, промышленность, рф, минпромторг, оак