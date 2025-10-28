Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Москве 2 ноября изменится движение на МЦК - 28.10.2025
В Москве 2 ноября изменится движение на МЦК
В Москве 2 ноября изменится движение на МЦК - 28.10.2025, ПРАЙМ
В Москве 2 ноября изменится движение на МЦК
Столичный департамент транспорта сообщил в Telegram-канале, что 2 ноября значительно изменится движение на МЦК. | 28.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-28T21:42+0300
2025-10-28T21:42+0300
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Столичный департамент транспорта сообщил в Telegram-канале, что 2 ноября значительно изменится движение на МЦК. "Второго ноября значительно изменится движение на МЦК: по возможности пользуйтесь метро, МЦД и наземным транспортом. От Ростокина до Панфиловской (северный участок)", - говорится в сообщении. Отмечается, что пути отправления поездов изменятся. Чтобы было легче найти нужный путь, на каждой станции разместят плакаты с временной навигацией. Также на станциях будут организованы дежурства сотрудников, которые помогут при возникновении вопросов. "Интервалы движения будут увеличены: — на севере (Панфиловская — Ростокино) — от 8 до 42 минут. Поезда против часовой стрелки не остановятся на станциях Ростокино, Коптево и Балтийская", - уточнили в ведомстве. Кроме того, часть поездов будет следовать укороченными маршрутами. Дептранс добавил, что в период изменений вместе с ОАО "РЖД" и Департаментом строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы будут проводиться работы по возвращению путевой инфраструктуры МЦК на прежнее положение после строительства северного участка Московского скоростного диаметра. Работа будет проводиться в выходные, чтобы не мешать пассажирам в будние дни.
21:42 28.10.2025
 
В Москве 2 ноября изменится движение на МЦК

Дептранс: 2 ноября значительно изменится движение на МЦК в Москве

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМЦК
МЦК - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2025
МЦК. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Столичный департамент транспорта сообщил в Telegram-канале, что 2 ноября значительно изменится движение на МЦК.
"Второго ноября значительно изменится движение на МЦК: по возможности пользуйтесь метро, МЦД и наземным транспортом. От Ростокина до Панфиловской (северный участок)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пути отправления поездов изменятся. Чтобы было легче найти нужный путь, на каждой станции разместят плакаты с временной навигацией. Также на станциях будут организованы дежурства сотрудников, которые помогут при возникновении вопросов.
"Интервалы движения будут увеличены: — на севере (Панфиловская — Ростокино) — от 8 до 42 минут. Поезда против часовой стрелки не остановятся на станциях Ростокино, Коптево и Балтийская", - уточнили в ведомстве.
Кроме того, часть поездов будет следовать укороченными маршрутами.
Дептранс добавил, что в период изменений вместе с ОАО "РЖД" и Департаментом строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы будут проводиться работы по возвращению путевой инфраструктуры МЦК на прежнее положение после строительства северного участка Московского скоростного диаметра. Работа будет проводиться в выходные, чтобы не мешать пассажирам в будние дни.
