https://1prime.ru/20251028/mtsk-864022882.html
В Москве 2 ноября изменится движение на МЦК
В Москве 2 ноября изменится движение на МЦК - 28.10.2025, ПРАЙМ
В Москве 2 ноября изменится движение на МЦК
Столичный департамент транспорта сообщил в Telegram-канале, что 2 ноября значительно изменится движение на МЦК. | 28.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-28T21:42+0300
2025-10-28T21:42+0300
2025-10-28T21:42+0300
бизнес
москва
ржд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1c/864022207_0:90:3005:1780_1920x0_80_0_0_657b4a17c949beccb8f9db60f1cef788.jpg
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Столичный департамент транспорта сообщил в Telegram-канале, что 2 ноября значительно изменится движение на МЦК. "Второго ноября значительно изменится движение на МЦК: по возможности пользуйтесь метро, МЦД и наземным транспортом. От Ростокина до Панфиловской (северный участок)", - говорится в сообщении. Отмечается, что пути отправления поездов изменятся. Чтобы было легче найти нужный путь, на каждой станции разместят плакаты с временной навигацией. Также на станциях будут организованы дежурства сотрудников, которые помогут при возникновении вопросов. "Интервалы движения будут увеличены: — на севере (Панфиловская — Ростокино) — от 8 до 42 минут. Поезда против часовой стрелки не остановятся на станциях Ростокино, Коптево и Балтийская", - уточнили в ведомстве. Кроме того, часть поездов будет следовать укороченными маршрутами. Дептранс добавил, что в период изменений вместе с ОАО "РЖД" и Департаментом строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы будут проводиться работы по возвращению путевой инфраструктуры МЦК на прежнее положение после строительства северного участка Московского скоростного диаметра. Работа будет проводиться в выходные, чтобы не мешать пассажирам в будние дни.
https://1prime.ru/20251006/metro-863218976.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1c/864022207_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_0920870969073d318216a4d4a27fd57e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, москва, ржд
В Москве 2 ноября изменится движение на МЦК
Дептранс: 2 ноября значительно изменится движение на МЦК в Москве
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Столичный департамент транспорта сообщил в Telegram-канале, что 2 ноября значительно изменится движение на МЦК.
"Второго ноября значительно изменится движение на МЦК: по возможности пользуйтесь метро, МЦД и наземным транспортом. От Ростокина до Панфиловской (северный участок)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пути отправления поездов изменятся. Чтобы было легче найти нужный путь, на каждой станции разместят плакаты с временной навигацией. Также на станциях будут организованы дежурства сотрудников, которые помогут при возникновении вопросов.
"Интервалы движения будут увеличены: — на севере (Панфиловская — Ростокино) — от 8 до 42 минут. Поезда против часовой стрелки не остановятся на станциях Ростокино, Коптево и Балтийская", - уточнили в ведомстве.
Кроме того, часть поездов будет следовать укороченными маршрутами.
Дептранс добавил, что в период изменений вместе с ОАО "РЖД
" и Департаментом строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы
будут проводиться работы по возвращению путевой инфраструктуры МЦК на прежнее положение после строительства северного участка Московского скоростного диаметра. Работа будет проводиться в выходные, чтобы не мешать пассажирам в будние дни.
В Москве начали строить второй этап Троицкой линии метро