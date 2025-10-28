https://1prime.ru/20251028/mvd--864006115.html

В МВД рассказали, как мошенники обманывают в черную пятницу

2025-10-28T08:58+0300

мвд

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861252766_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2ca1684baabb47ba6d8963be4fe4d5f4.jpg

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Мошенники в "черную пятницу" копируют сайты крупных брендов, отправляют рассылки с фишинговыми ресурсами и проводят фейковые розыгрыши с оплатой налога или пошлины, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. Как рассказали в управлении, мошенники готовятся к ноябрьским распродажам и копируют все приемы легальных компаний: создают яркие сайты с брендовыми названиями ("Распродажа", "Скидки", "Black Friday Sale"), используют агрессивную рекламу в соцсетях и создают иллюзию низких цен. "Поддельные интернет-магазины крупных брендов: сайты копируют дизайн официальных площадок, предлагают скидки до 90%, принимают оплату заранее. Фишинговые ресурсы: ссылки на "распродажи" приходят через рассылки, мессенджеры или соцсети. Переход по ним ведёт на поддельные формы оплаты, где злоумышленники собирают данные карт", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Также, как сообщили в управлении, мошенники используют якобы розыгрыши с оплатой налога или пошлины. Так, жертве сообщают о выигрыше крупного приза, но требуют "внести обязательный платёж". "Звонки от поддельных курьеров: под видом уточнения адреса доставки мошенники просят продиктовать коды из SMS, чтобы получить доступ к банковским счетам или мессенджерам", - отметили правоохранители.

мвд, общество