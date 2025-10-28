Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Набиуллина рассказала, из чего исходит ЦБ при принятии решения по ставке - 28.10.2025
Набиуллина рассказала, из чего исходит ЦБ при принятии решения по ставке
2025-10-28T09:27+0300
2025-10-28T09:27+0300
экономика
финансы
общество
банки
эльвира набиуллина
банк россия
госдума
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Все решения Банка России по ставке исходят из того, что необходимо как можно быстрее завершить период высокого роста цен, не допустив переохлаждения экономики, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина."Все наши решения по ставке исходят из того, что нужно как можно быстрее завершить период высокого роста цен, но при этом не навредить производственному потенциалу экономики и не допустить переохлаждения экономики", - сказала она на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению основных направлений денежно-кредитной политики на 2026-2028 годы.
финансы, общество , банки, эльвира набиуллина, банк россия, госдума
Экономика, Финансы, Общество , Банки, Эльвира Набиуллина, банк Россия, Госдума
09:27 28.10.2025
 
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина . Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Все решения Банка России по ставке исходят из того, что необходимо как можно быстрее завершить период высокого роста цен, не допустив переохлаждения экономики, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Все наши решения по ставке исходят из того, что нужно как можно быстрее завершить период высокого роста цен, но при этом не навредить производственному потенциалу экономики и не допустить переохлаждения экономики", - сказала она на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению основных направлений денежно-кредитной политики на 2026-2028 годы.
Набиуллина рассказала о сценарии, по которому идет российская экономика
ЭкономикаФинансыОбществоБанкиЭльвира Набиуллинабанк РоссияГосдума
 
 
