Набиуллина рассказала, из чего исходит ЦБ при принятии решения по ставке
2025-10-28T09:27+0300
экономика
финансы
общество
банки
эльвира набиуллина
банк россия
госдума
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Все решения Банка России по ставке исходят из того, что необходимо как можно быстрее завершить период высокого роста цен, не допустив переохлаждения экономики, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина."Все наши решения по ставке исходят из того, что нужно как можно быстрее завершить период высокого роста цен, но при этом не навредить производственному потенциалу экономики и не допустить переохлаждения экономики", - сказала она на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению основных направлений денежно-кредитной политики на 2026-2028 годы.
