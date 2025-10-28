https://1prime.ru/20251028/nabiullina--864008420.html
Набиуллина высказалась о скидках маркетплейсов при оплате товаров
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Скидки маркетплейсов при оплате товаров - это не совсем справедливая конкуренция, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Скидки не являются скрытой формой эмиссии, а вот скрытой формой конкурентной борьбы - являются. Это сейчас один из самых острых вопросов, который обсуждается и банками, и платформами. Потому что банки, которые продают свои финансовые услуги на платформе, не могут предоставить возможность платить карточками другого банка и указать другую цену, а платформы могут. Это не совсем справедливая конкуренция", - сказала она на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению основных направлений денежно-кредитной политики на 2026-2028 годы. Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с РИА Новости сообщил, что в осеннюю сессию в Госдуму может быть внесен законопроект об обеспечении равного доступа к маркетплейсам для всех партнеров и пользователей, в том числе единой цены на товары вне зависимости от способа оплаты. Совет Федерации рекомендовал правительству рассмотреть вопрос о внесении соответствующих поправок в закон о платформенной экономике.
