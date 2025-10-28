https://1prime.ru/20251028/nabiullina-864006538.html
Набиуллина рассказала о сценарии, по которому идет российская экономика
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Российская экономика сейчас идет по сценарию управляемого выхода из перегрева, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Сейчас все указывает, что экономика идет по сценарию управляемого выхода из перегрева спроса", - сказала она на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению "Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2026 и период 2027 и 2028 годов".
