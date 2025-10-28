Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Набиуллина рассказала о сценарии, по которому идет российская экономика - 28.10.2025, ПРАЙМ
Набиуллина рассказала о сценарии, по которому идет российская экономика
Российская экономика сейчас идет по сценарию управляемого выхода из перегрева, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 28.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-28T09:15+0300
2025-10-28T09:22+0300
экономика
общество
эльвира набиуллина
россия
банк россия
госдума
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Российская экономика сейчас идет по сценарию управляемого выхода из перегрева, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Сейчас все указывает, что экономика идет по сценарию управляемого выхода из перегрева спроса", - сказала она на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению "Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2026 и период 2027 и 2028 годов".
общество , эльвира набиуллина, россия, банк россия, госдума
Экономика, Общество , Эльвира Набиуллина, РОССИЯ, банк Россия, Госдума
09:15 28.10.2025 (обновлено: 09:22 28.10.2025)
 
Набиуллина рассказала о сценарии, по которому идет российская экономика

Набиуллина: российская экономика идет по сценарию управляемого выхода из перегрева

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЭльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Российская экономика сейчас идет по сценарию управляемого выхода из перегрева, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Сейчас все указывает, что экономика идет по сценарию управляемого выхода из перегрева спроса", - сказала она на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению "Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2026 и период 2027 и 2028 годов".
Набиуллина высказалась о снижении ключевой ставки ЦБ
ЭкономикаОбществоЭльвира НабиуллинаРОССИЯбанк РоссияГосдума
 
 
