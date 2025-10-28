Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
28.10.2025
Набиуллина высказалась об инфляционных ожиданиях россиян
Набиуллина высказалась об инфляционных ожиданиях россиян - 28.10.2025, ПРАЙМ
Набиуллина высказалась об инфляционных ожиданиях россиян
Инфляционные ожидания россиян в ближайшее время могут сохраниться высокими под влиянием некоторых факторов, сказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. | 28.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-28T09:35+0300
2025-10-28T09:35+0300
экономика
россия
общество
рф
эльвира набиуллина
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/0f/857588280_0:157:3081:1890_1920x0_80_0_0_808a29e0e667fdf9a3f25623e9c93ae0.jpg
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Инфляционные ожидания россиян в ближайшее время могут сохраниться высокими под влиянием некоторых факторов, сказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина."Мы понимаем, что инфляционные ожидания в ближайшие месяцы, к сожалению, могут сохраниться высокими под влиянием и изменения НДС, и утильсбора, и роста цен на бензин", - сказала она на расширенном заседании в Госдуме.Согласно исследованию инФОМ, проведенному по ЦБ РФ, инфляционные ожидания россиян на год вперед сохранились в октябре на уровне 12,6%.
россия, общество, рф, эльвира набиуллина, госдума
Экономика, РОССИЯ, Общество , РФ, Эльвира Набиуллина, Госдума
Набиуллина высказалась об инфляционных ожиданиях россиян

Набиуллина: инфляционные ожидания россиян в ближайшие месяцы останутся высокими

© РИА Новости . Сергей Бобылев
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Инфляционные ожидания россиян в ближайшее время могут сохраниться высокими под влиянием некоторых факторов, сказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Мы понимаем, что инфляционные ожидания в ближайшие месяцы, к сожалению, могут сохраниться высокими под влиянием и изменения НДС, и утильсбора, и роста цен на бензин", - сказала она на расширенном заседании в Госдуме.
Согласно исследованию инФОМ, проведенному по ЦБ РФ, инфляционные ожидания россиян на год вперед сохранились в октябре на уровне 12,6%.
