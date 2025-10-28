https://1prime.ru/20251028/nabiullina-864006826.html
Набиуллина высказалась об инфляционных ожиданиях россиян
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Инфляционные ожидания россиян в ближайшее время могут сохраниться высокими под влиянием некоторых факторов, сказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина."Мы понимаем, что инфляционные ожидания в ближайшие месяцы, к сожалению, могут сохраниться высокими под влиянием и изменения НДС, и утильсбора, и роста цен на бензин", - сказала она на расширенном заседании в Госдуме.Согласно исследованию инФОМ, проведенному по ЦБ РФ, инфляционные ожидания россиян на год вперед сохранились в октябре на уровне 12,6%.
