Набиуллина рассказала о размороженных активах российских инвесторов
2025-10-28T09:48+0300
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Половина замороженные активов российских инвесторов с 2022 года уже разморожена, работа над этим продолжается, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Половина этих активов была разморожена за это время (с 2022 года - ред.). То есть, люди получили где-то половину средств разными способами. Но эта работа продолжается", - сказала она на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению основных направлений денежно-кредитной политики на 2026-2028 годы.
