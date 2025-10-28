Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Набиуллина: без изменения НДС пришлось бы дольше держать высокие ставки - 28.10.2025
Набиуллина: без изменения НДС пришлось бы дольше держать высокие ставки
2025-10-28T10:04+0300
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. При прочих равных без изменения НДС высокие ставки в экономике пришлось бы держать дольше, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина."Это позволит в среднесрочной перспективе лучше сбалансировать бюджет, и если бы изменения налогов, НДС, не было, то с точки зрения инфляционного давления на бюджет, оно было бы выше, и при прочих равных косвенным эффектом было бы то, что нам пришлось держать более высокие ставки не на короткий период, а в будущем", - сказала она на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению основных направлений денежно-кредитной политики на 2026-2028 годы.
общество , эльвира набиуллина, рф, госдума
Экономика, Общество , Эльвира Набиуллина, РФ, Госдума
10:04 28.10.2025
 
© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЭльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2025
Эльвира Набиуллина. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. При прочих равных без изменения НДС высокие ставки в экономике пришлось бы держать дольше, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Это позволит в среднесрочной перспективе лучше сбалансировать бюджет, и если бы изменения налогов, НДС, не было, то с точки зрения инфляционного давления на бюджет, оно было бы выше, и при прочих равных косвенным эффектом было бы то, что нам пришлось держать более высокие ставки не на короткий период, а в будущем", - сказала она на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению основных направлений денежно-кредитной политики на 2026-2028 годы.
Набиуллина высказалась об изменении НДС
ЭкономикаОбществоЭльвира НабиуллинаРФГосдума
 
 
