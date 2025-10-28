https://1prime.ru/20251028/nds--864007553.html

Набиуллина: без изменения НДС пришлось бы дольше держать высокие ставки

экономика

общество

эльвира набиуллина

рф

госдума

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. При прочих равных без изменения НДС высокие ставки в экономике пришлось бы держать дольше, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина."Это позволит в среднесрочной перспективе лучше сбалансировать бюджет, и если бы изменения налогов, НДС, не было, то с точки зрения инфляционного давления на бюджет, оно было бы выше, и при прочих равных косвенным эффектом было бы то, что нам пришлось держать более высокие ставки не на короткий период, а в будущем", - сказала она на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению основных направлений денежно-кредитной политики на 2026-2028 годы.

рф

2025

