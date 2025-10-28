Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Набиуллина высказалась об изменении НДС - 28.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251028/nds-864006948.html
Набиуллина высказалась об изменении НДС
Набиуллина высказалась об изменении НДС - 28.10.2025, ПРАЙМ
Набиуллина высказалась об изменении НДС
Изменение НДС позволит лучше сбалансировать бюджет в среднесрочной перспективе, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 28.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-28T09:38+0300
2025-10-28T09:38+0300
экономика
рф
эльвира набиуллина
общество
россия
госдума
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/02/859092793_0:152:3097:1894_1920x0_80_0_0_36f3d6f6ff7ec4cf8fb537608cb7eb1f.jpg
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Изменение НДС позволит лучше сбалансировать бюджет в среднесрочной перспективе, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Это позволит в среднесрочной перспективе лучше сбалансировать бюджет", - сказала она на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению основных направлений денежно-кредитной политики на 2026-2028 годы.НДС в России планируется изменить до 22% с нынешних 20% с 1 января 2026 года. При этом сохранится ставка в 10% для всех социально значимых товаров, в число которых входят, в частности, продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей, издания периодической печати, книги. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении 22 октября.
https://1prime.ru/20251028/nabiullina-864006538.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/02/859092793_184:0:2913:2047_1920x0_80_0_0_c3e2ae8a9d0af2fc2991bc819571943a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рф, эльвира набиуллина, общество , россия, госдума, банк россия
Экономика, РФ, Эльвира Набиуллина, Общество , РОССИЯ, Госдума, банк Россия
09:38 28.10.2025
 
Набиуллина высказалась об изменении НДС

Набиуллина: изменение НДС позволит лучше сбалансировать бюджет в среднесрочной перспективе

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2025
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина . Архивное фото
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Изменение НДС позволит лучше сбалансировать бюджет в среднесрочной перспективе, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Это позволит в среднесрочной перспективе лучше сбалансировать бюджет", - сказала она на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению основных направлений денежно-кредитной политики на 2026-2028 годы.
НДС в России планируется изменить до 22% с нынешних 20% с 1 января 2026 года. При этом сохранится ставка в 10% для всех социально значимых товаров, в число которых входят, в частности, продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей, издания периодической печати, книги. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении 22 октября.
Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2025
Набиуллина рассказала о сценарии, по которому идет российская экономика
09:15
 
ЭкономикаРФЭльвира НабиуллинаОбществоРОССИЯГосдумабанк Россия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала