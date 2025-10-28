https://1prime.ru/20251028/nds-864006948.html

Набиуллина высказалась об изменении НДС

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Изменение НДС позволит лучше сбалансировать бюджет в среднесрочной перспективе, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Это позволит в среднесрочной перспективе лучше сбалансировать бюджет", - сказала она на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению основных направлений денежно-кредитной политики на 2026-2028 годы.НДС в России планируется изменить до 22% с нынешних 20% с 1 января 2026 года. При этом сохранится ставка в 10% для всех социально значимых товаров, в число которых входят, в частности, продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей, издания периодической печати, книги. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении 22 октября.

