Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Амурская область и Китай договорились о сотрудничестве - 28.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251028/oblast-864001729.html
Амурская область и Китай договорились о сотрудничестве
Амурская область и Китай договорились о сотрудничестве - 28.10.2025, ПРАЙМ
Амурская область и Китай договорились о сотрудничестве
Глава Амурской области Василий Орлов сообщил, что договорился с губернатором китайской провинции Ляонин Ван Синьвэем о сотрудничестве регионов в различных... | 28.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-28T05:13+0300
2025-10-28T05:13+0300
экономика
россия
общество
амурская область
приамурье
василий орлов
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864001729.jpg?1761617590
УЛАН-УДЭ, 28 окт - ПРАЙМ. Глава Амурской области Василий Орлов сообщил, что договорился с губернатором китайской провинции Ляонин Ван Синьвэем о сотрудничестве регионов в различных сферах. "С губернатором провинции Ляонин Ван Синьвэем обсудили планы по сотрудничеству между нашими регионами. Договорились по многим направлениям, потенциал здесь огромный", - написал Орлов в своем Telegram-канале. Особый акцент, по его словам, был сделан на совместной работе вузов. Губернатор Амурской области отметил, что сотрудничество с университетами Ляонина может способствовать созданию успешных межвузовских проектов. "Еще одна важная тема - туризм. Договорились проработать вопрос организации прямого авиасообщения и создавать совместные турпродукты, чтобы выстроить новое, привлекательное направление для путешественников", - добавил Орлов. Также, по его словам, обсуждалось сотрудничество в агропромышленном комплексе. Компании из Ляонина закупают амурскую сою и пшеницу, а теперь готовы к сотрудничеству в сфере переработки и агротехнологий, отметил губернатор Приамурья, добавив, что пригласил власти китайской провинции на "АмурЭкспо" в следующем году.
амурская область
приамурье
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , амурская область, приамурье, василий орлов
Экономика, РОССИЯ, Общество , Амурская область, Приамурье, Василий Орлов
05:13 28.10.2025
 
Амурская область и Китай договорились о сотрудничестве

Амурская область и Китай договорились о сотрудничестве в различных сферах

Читать Прайм в
Дзен Telegram
УЛАН-УДЭ, 28 окт - ПРАЙМ. Глава Амурской области Василий Орлов сообщил, что договорился с губернатором китайской провинции Ляонин Ван Синьвэем о сотрудничестве регионов в различных сферах.
"С губернатором провинции Ляонин Ван Синьвэем обсудили планы по сотрудничеству между нашими регионами. Договорились по многим направлениям, потенциал здесь огромный", - написал Орлов в своем Telegram-канале.
Особый акцент, по его словам, был сделан на совместной работе вузов. Губернатор Амурской области отметил, что сотрудничество с университетами Ляонина может способствовать созданию успешных межвузовских проектов.
"Еще одна важная тема - туризм. Договорились проработать вопрос организации прямого авиасообщения и создавать совместные турпродукты, чтобы выстроить новое, привлекательное направление для путешественников", - добавил Орлов.
Также, по его словам, обсуждалось сотрудничество в агропромышленном комплексе. Компании из Ляонина закупают амурскую сою и пшеницу, а теперь готовы к сотрудничеству в сфере переработки и агротехнологий, отметил губернатор Приамурья, добавив, что пригласил власти китайской провинции на "АмурЭкспо" в следующем году.
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоАмурская областьПриамурьеВасилий Орлов
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала