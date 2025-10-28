https://1prime.ru/20251028/oblast-864001729.html

Амурская область и Китай договорились о сотрудничестве

Амурская область и Китай договорились о сотрудничестве - 28.10.2025, ПРАЙМ

Амурская область и Китай договорились о сотрудничестве

Глава Амурской области Василий Орлов сообщил, что договорился с губернатором китайской провинции Ляонин Ван Синьвэем о сотрудничестве регионов в различных... | 28.10.2025, ПРАЙМ

УЛАН-УДЭ, 28 окт - ПРАЙМ. Глава Амурской области Василий Орлов сообщил, что договорился с губернатором китайской провинции Ляонин Ван Синьвэем о сотрудничестве регионов в различных сферах. "С губернатором провинции Ляонин Ван Синьвэем обсудили планы по сотрудничеству между нашими регионами. Договорились по многим направлениям, потенциал здесь огромный", - написал Орлов в своем Telegram-канале. Особый акцент, по его словам, был сделан на совместной работе вузов. Губернатор Амурской области отметил, что сотрудничество с университетами Ляонина может способствовать созданию успешных межвузовских проектов. "Еще одна важная тема - туризм. Договорились проработать вопрос организации прямого авиасообщения и создавать совместные турпродукты, чтобы выстроить новое, привлекательное направление для путешественников", - добавил Орлов. Также, по его словам, обсуждалось сотрудничество в агропромышленном комплексе. Компании из Ляонина закупают амурскую сою и пшеницу, а теперь готовы к сотрудничеству в сфере переработки и агротехнологий, отметил губернатор Приамурья, добавив, что пригласил власти китайской провинции на "АмурЭкспо" в следующем году.

