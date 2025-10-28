https://1prime.ru/20251028/obman-864005972.html

В МВД рассказали, как мошенники обманывают школьников в ботах для знакомств

В МВД рассказали, как мошенники обманывают школьников в ботах для знакомств - 28.10.2025, ПРАЙМ

В МВД рассказали, как мошенники обманывают школьников в ботах для знакомств

Зарубежные мошенники обманывают школьников в мессенджере, используя сервисы знакомств, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. | 28.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-28T08:49+0300

2025-10-28T08:49+0300

2025-10-28T08:49+0300

общество

украина

мвд

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860922389_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_93aef6d0dcb4b815b908fa1f9bfa15f4.jpg

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Зарубежные мошенники обманывают школьников в мессенджере, используя сервисы знакомств, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "Сбрось мне свою геолокацию. Так мы поймем, насколько далеко друг от друга живем". С этой невинной просьбы начинается схема мошенничества, с которой сталкиваются все больше и больше подростков", - написала она в Telegram-канале. Волк отметила, что предложение прислать данные геолокации известного места в городе поступает от новых контактов после общения в боте знакомств, якобы для будущей личной встречи. После отправки координат пользователю приходит видео, на котором мужчина в форме военнослужащего Украины сообщает, что по полученной геометке будут направлены ракеты и беспилотники. Затем пользователю звонит якобы сотрудник российских спецслужб и угрожает уголовной ответственностью за отправку геопозиции, так как это помощь ВСУ в подготовке теракта, а также требует снимать на видео банковские приложения на телефонах родителей, искать дома ценности и передавать их курьеру. Как уточнила она, начинается обычная работа мошенников из украинских колл-центров. "Дорогие ребята! Не забывайте о том, что виртуальные знакомства могут быть небезопасными. Не исключено, что под маской нового друга или подруги скрывается враг, который участвует в схеме зарубежных аферистов. Не выполняйте указания неизвестных, кем бы они ни представлялись… Блокируйте таких людей и не вступайте с ними в разговоры. Предупредите об опасности своих знакомых", - сказала Волк. Она добавила, что сотрудники правоохранительных органов могут звонить только для того, чтобы пригласить в подразделение для личной встречи. "И уж точно не будут запугивать и угрожать", - заключила официальный представитель МВД РФ.

https://1prime.ru/20251024/mvd-863892988.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , украина, мвд, всу