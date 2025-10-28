Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МВД рассказали, как мошенники обманывают школьников в ботах для знакомств - 28.10.2025
В МВД рассказали, как мошенники обманывают школьников в ботах для знакомств
В МВД рассказали, как мошенники обманывают школьников в ботах для знакомств - 28.10.2025, ПРАЙМ
В МВД рассказали, как мошенники обманывают школьников в ботах для знакомств
Зарубежные мошенники обманывают школьников в мессенджере, используя сервисы знакомств, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. | 28.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-28T08:49+0300
2025-10-28T08:49+0300
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Зарубежные мошенники обманывают школьников в мессенджере, используя сервисы знакомств, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "Сбрось мне свою геолокацию. Так мы поймем, насколько далеко друг от друга живем". С этой невинной просьбы начинается схема мошенничества, с которой сталкиваются все больше и больше подростков", - написала она в Telegram-канале. Волк отметила, что предложение прислать данные геолокации известного места в городе поступает от новых контактов после общения в боте знакомств, якобы для будущей личной встречи. После отправки координат пользователю приходит видео, на котором мужчина в форме военнослужащего Украины сообщает, что по полученной геометке будут направлены ракеты и беспилотники. Затем пользователю звонит якобы сотрудник российских спецслужб и угрожает уголовной ответственностью за отправку геопозиции, так как это помощь ВСУ в подготовке теракта, а также требует снимать на видео банковские приложения на телефонах родителей, искать дома ценности и передавать их курьеру. Как уточнила она, начинается обычная работа мошенников из украинских колл-центров. "Дорогие ребята! Не забывайте о том, что виртуальные знакомства могут быть небезопасными. Не исключено, что под маской нового друга или подруги скрывается враг, который участвует в схеме зарубежных аферистов. Не выполняйте указания неизвестных, кем бы они ни представлялись… Блокируйте таких людей и не вступайте с ними в разговоры. Предупредите об опасности своих знакомых", - сказала Волк. Она добавила, что сотрудники правоохранительных органов могут звонить только для того, чтобы пригласить в подразделение для личной встречи. "И уж точно не будут запугивать и угрожать", - заключила официальный представитель МВД РФ.
08:49 28.10.2025
 
В МВД рассказали, как мошенники обманывают школьников в ботах для знакомств

МВД: зарубежные мошенники обманывают школьников в ботах для знакомств

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Зарубежные мошенники обманывают школьников в мессенджере, используя сервисы знакомств, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Сбрось мне свою геолокацию. Так мы поймем, насколько далеко друг от друга живем". С этой невинной просьбы начинается схема мошенничества, с которой сталкиваются все больше и больше подростков", - написала она в Telegram-канале.
Волк отметила, что предложение прислать данные геолокации известного места в городе поступает от новых контактов после общения в боте знакомств, якобы для будущей личной встречи. После отправки координат пользователю приходит видео, на котором мужчина в форме военнослужащего Украины сообщает, что по полученной геометке будут направлены ракеты и беспилотники. Затем пользователю звонит якобы сотрудник российских спецслужб и угрожает уголовной ответственностью за отправку геопозиции, так как это помощь ВСУ в подготовке теракта, а также требует снимать на видео банковские приложения на телефонах родителей, искать дома ценности и передавать их курьеру.
Как уточнила она, начинается обычная работа мошенников из украинских колл-центров.
"Дорогие ребята! Не забывайте о том, что виртуальные знакомства могут быть небезопасными. Не исключено, что под маской нового друга или подруги скрывается враг, который участвует в схеме зарубежных аферистов. Не выполняйте указания неизвестных, кем бы они ни представлялись… Блокируйте таких людей и не вступайте с ними в разговоры. Предупредите об опасности своих знакомых", - сказала Волк.
Она добавила, что сотрудники правоохранительных органов могут звонить только для того, чтобы пригласить в подразделение для личной встречи.
"И уж точно не будут запугивать и угрожать", - заключила официальный представитель МВД РФ.
