https://1prime.ru/20251028/oplata-864019310.html

В Нижнем Новгороде отменят оплату наличными в общественном транспорте

В Нижнем Новгороде отменят оплату наличными в общественном транспорте - 28.10.2025, ПРАЙМ

В Нижнем Новгороде отменят оплату наличными в общественном транспорте

Оплата наличными в общественном транспорте в Нижнем Новгороде будет отменена с 1 ноября, пассажирам нужно будет воспользоваться банковской или транспортной... | 28.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-28T18:51+0300

2025-10-28T18:51+0300

2025-10-28T18:51+0300

бизнес

нижний новгород

нижегородская область

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861982535_0:16:3613:2048_1920x0_80_0_0_fd4fa3196ee2d61feddbbfc3071c4cb3.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 окт – ПРАЙМ. Оплата наличными в общественном транспорте в Нижнем Новгороде будет отменена с 1 ноября, пассажирам нужно будет воспользоваться банковской или транспортной картой, сообщили РИА Новости в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области. "С 1 ноября пассажирам общественного транспорта Нижнего Новгорода для оплаты проезда необходимо будет воспользоваться банковской или транспортной картой. Наличные денежные средства непосредственно в транспорте к оплате приниматься не будут", - рассказали в минтрансе региона, подчеркнув, что изменения касаются только областного центра. По словам представителей министерства транспорта, это решение объясняется низкой востребованностью оплаты наличными. По имеющимся данным, ежедневно в Нижнем Новгороде на всех видах общественного транспорта суммарно регистрируется более 800 тысяч поездок, при этом 95,7% из них – это безналичная оплата. Кроме того, отметили в минтрансе, в автобусах водителю приходится отвлекаться от дороги, чтобы принять деньги за проезд и выдать сдачу, это создает угрозу безопасности дорожного движения. При этом, как отметили в минтрансе, в кассах метрополитена по-прежнему будет приниматься оплата наличными. Также с 1 ноября повышается стоимость проезда в общественном транспорте Нижнего Новгорода за безналичный расчет – с 35 до 40 рублей. На данный момент в Нижнем Новгороде доступны различные виды оплаты проезда, в том числе с помощью транспортной карты "Ситикард", виртуальной транспортной карты на мобильном устройстве пользователя с операционной системой Android, карты жителя Нижегородской области, банковской карты, платежного сервиса Mir Pay на смартфоне. Кроме того, в нижегородском метро доступна оплата с помощью биометрии.

https://1prime.ru/20251010/gosduma-863378246.html

нижний новгород

нижегородская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, нижний новгород, нижегородская область