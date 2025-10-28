Опрос показал, сколько россиян смотрят в будущее с оптимизмом

https://1prime.ru/20251028/opros-864005821.html
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Две трети (66%) россиян смотрят в будущее с оптимизмом и считают, что жизнь будет улучшаться, 27% уверены, что в будущем их ждут трудные времена, следует из опроса аналитического центра ВЦИОМ, который есть в распоряжении РИА Новости. Более половины (66%) респондентов отметили, что смотрят в будущее с оптимизмом и считают, что их жизнь будет в основном улучшаться, 27% смотрят в будущее со страхом и неуверенностью, думая, что их ждут трудные времена. Половина (52%) россиян предпочли бы иметь небольшой, но твердый заработок и уверенность в завтрашнем дне, 22% - много работать и хорошо зарабатывать, пусть даже без особых гарантий на будущее, 9% - иметь небольшой заработок, но больше свободного времени и более легкую работу, 6% - пойти на риск, чтобы заработать много денег. Четверо из десяти (40%) опрошенных отметили, что за последние три-пять лет не смогли добиться чего-то важного, что существенно повлияло на их жизнь, 56% заявили, что за эти годы добились того, что изменило жизнь. По 21% респондентов рассказали, что они смогли купить что-то дорогостоящее (квартиру, дачу, автомобиль) и получить новые навыки (освоить компьютер и другую новую технику, иностранный язык, научиться водить автомобиль), 20% улучшили жилищные условия, по 16% повысили квалификацию и устроились на более высокооплачиваемую работу. "Сочетание молодёжной мобильности и прагматичности, с одной стороны, и старшего "тревожного опыта" с надеждами на лучшее будущее, с другой, помогает российскому обществу оставаться устойчивым: первые задают темп адаптации к изменениям, вторые — напоминают о необходимости правил, о возможностях повтора кризисов и обозначают горизонт "что действительно важно в жизни". Так, в опоре друг на друга, на семью, на российские традиционные ценности, россияне проходят трудные периоды и продолжают удивлять своим позитивным настроем", - прокомментировала результаты опроса эксперт департамента политических исследований АЦ ВЦИОМ Кристина Джгамадзе. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 27 сентября 2025 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
