Орбан рассказал о новом чудо-оружии Европы против России

Орбан рассказал о новом чудо-оружии Европы против России - 28.10.2025

2025-10-28T12:22+0300

россия

европа

венгрия

виктор орбан

МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Захват ЕС замороженных активов России станет прелюдией к войне, написал премьер Венгрии Виктор Орбан в своих соцсетях."У Брюсселя появилось новое чудо-оружие: захват и использование российских валютных резервов в Европе. Это [вызовет] конфликт между Россией и Европой, он может даже стать прелюдией к войне", — говорится в публикации.Премьер Венгрии отметил, что эскалацию можно остановить прямыми переговорами между Россией и Европой.В Москве неоднократно называли заморозку активов воровством, а идеи о выплате Россией неких репараций представитель МИД Мария Захарова называла оторванными от реальности. В качестве ответной меры Россия также ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "C". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.

