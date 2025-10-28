Орбан рассказал о новом чудо-оружии Европы против России
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Захват ЕС замороженных активов России станет прелюдией к войне, написал премьер Венгрии Виктор Орбан в своих соцсетях.
"У Брюсселя появилось новое чудо-оружие: захват и использование российских валютных резервов в Европе. Это [вызовет] конфликт между Россией и Европой, он может даже стать прелюдией к войне", — говорится в публикации.
Премьер Венгрии отметил, что эскалацию можно остановить прямыми переговорами между Россией и Европой.
В Москве неоднократно называли заморозку активов воровством, а идеи о выплате Россией неких репараций представитель МИД Мария Захарова называла оторванными от реальности. В качестве ответной меры Россия также ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "C". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
