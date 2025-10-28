Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Орбан рассказал о новом чудо-оружии Европы против России - 28.10.2025, ПРАЙМ
Орбан рассказал о новом чудо-оружии Европы против России
Орбан рассказал о новом чудо-оружии Европы против России - 28.10.2025, ПРАЙМ
Орбан рассказал о новом чудо-оружии Европы против России
Захват ЕС замороженных активов России станет прелюдией к войне, написал премьер Венгрии Виктор Орбан в своих соцсетях."У Брюсселя появилось новое чудо-оружие:... | 28.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-28T12:22+0300
2025-10-28T12:22+0300
россия
европа
венгрия
виктор орбан
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/05/849848020_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_401092c8d71c4601f5e248f2fe9f32ff.jpg
МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Захват ЕС замороженных активов России станет прелюдией к войне, написал премьер Венгрии Виктор Орбан в своих соцсетях."У Брюсселя появилось новое чудо-оружие: захват и использование российских валютных резервов в Европе. Это [вызовет] конфликт между Россией и Европой, он может даже стать прелюдией к войне", — говорится в публикации.Премьер Венгрии отметил, что эскалацию можно остановить прямыми переговорами между Россией и Европой.В Москве неоднократно называли заморозку активов воровством, а идеи о выплате Россией неких репараций представитель МИД Мария Захарова называла оторванными от реальности. В качестве ответной меры Россия также ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "C". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
европа
венгрия
россия, европа, венгрия, виктор орбан
РОССИЯ, ЕВРОПА, ВЕНГРИЯ, Виктор Орбан
12:22 28.10.2025
 
Орбан рассказал о новом чудо-оружии Европы против России

Орбан назвал захват Европой активов России прелюдией к войне

© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2025
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Захват ЕС замороженных активов России станет прелюдией к войне, написал премьер Венгрии Виктор Орбан в своих соцсетях.

"У Брюсселя появилось новое чудо-оружие: захват и использование российских валютных резервов в Европе. Это [вызовет] конфликт между Россией и Европой, он может даже стать прелюдией к войне", — говорится в публикации.
Премьер Венгрии отметил, что эскалацию можно остановить прямыми переговорами между Россией и Европой.

В Москве неоднократно называли заморозку активов воровством, а идеи о выплате Россией неких репараций представитель МИД Мария Захарова называла оторванными от реальности. В качестве ответной меры Россия также ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "C". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
РОССИЯ ЕВРОПА ВЕНГРИЯ Виктор Орбан
 
 
