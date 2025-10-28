Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Белоруссии подтвердили план поставить "Орешник" на боевое дежурство - 28.10.2025
В Белоруссии подтвердили план поставить "Орешник" на боевое дежурство
В Белоруссии подтвердили план поставить "Орешник" на боевое дежурство - 28.10.2025, ПРАЙМ
В Белоруссии подтвердили план поставить "Орешник" на боевое дежурство
Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт подтвердила РИА Новости планы поставить российский ракетный комплекс средней... | 28.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-28T21:19+0300
2025-10-28T21:19+0300
МИНСК, 28 окт - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт подтвердила РИА Новости планы поставить российский ракетный комплекс средней дальности "Орешник" на боевое дежурство в декабре. "Да, подтвердить могу", - сообщила Эйсмонт в ответ на вопрос РИА Новости. "Как раз сегодня был доклад военных президенту по этому вопросу. Военные подтвердили - будет в декабре", - сообщил пресс-секретарь главы государства. Президент России Владимир Путин 21 ноября прошлого года заявил о проведенном успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". В ответ на применение американского и британского оружия Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины. В декабре 2024 года Лукашенко попросил президента РФ Владимира Путина разместить на белорусской территории новейшее российское вооружение, в том числе систему "Орешник". Российский лидер ответил, что считает возможным размещение "Орешника" в республике во второй половине 2025 года. Президент Белоруссии 8 августа этого года заявил, что первые позиции под "Орешник" уже обустраиваются.
21:19 28.10.2025
 
В Белоруссии подтвердили план поставить "Орешник" на боевое дежурство

Государственный флаг Белоруссии
Государственный флаг Белоруссии. Архивное фото
МИНСК, 28 окт - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт подтвердила РИА Новости планы поставить российский ракетный комплекс средней дальности "Орешник" на боевое дежурство в декабре.
"Да, подтвердить могу", - сообщила Эйсмонт в ответ на вопрос РИА Новости.
"Как раз сегодня был доклад военных президенту по этому вопросу. Военные подтвердили - будет в декабре", - сообщил пресс-секретарь главы государства.
Президент России Владимир Путин 21 ноября прошлого года заявил о проведенном успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". В ответ на применение американского и британского оружия Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины.
В декабре 2024 года Лукашенко попросил президента РФ Владимира Путина разместить на белорусской территории новейшее российское вооружение, в том числе систему "Орешник". Российский лидер ответил, что считает возможным размещение "Орешника" в республике во второй половине 2025 года. Президент Белоруссии 8 августа этого года заявил, что первые позиции под "Орешник" уже обустраиваются.
У России есть не только "Орешник", заявил Рябков
10 августа, 13:39
 
