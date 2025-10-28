Пенсия за советский стаж: считаем в три этапа

https://1prime.ru/20251028/pensiya-863764700.html

МОСКВА, 28 окт – ПРАЙМ. В пенсионной системе России периодически происходят изменения, из-за чего у многих людей возникают трудности при попытке самостоятельно определить размер потенциальной пенсионной выплаты. Особые правила и нюансы возникают, когда речь идет об учете трудового стажа, выработанного в период СССР и постсоветское время до 2002 года. Рассмотрим, как правильно определить советский стаж работы для целей расчета пенсии.Общий подход определения размера пенсионной выплаты в настоящий момент предполагает учет количества заработанных пенсионных баллов – это индивидуальный коэффициент, который начисляется за каждый год официальной трудовой или социальной деятельности. Суммарное количество пенсионных баллов (А) умножается на стоимость одного балла (B) и прибавляется к фиксированной части пенсии (С), которые ежегодно утверждаются законом:Размер пенсии = А*B + СВ 2025 году стоимость одного пенсионного балла составляет 145,69 рубля, а фиксированная часть – 8907,7 рубля, а в 2026 году эти суммы будут проиндексированы.Количество пенсионных баллов учитывает размер ежегодных страховых взносов, начисленных за период трудовой деятельности. При этом сам механизм расчета отличается в зависимости от периода, за который определяются баллы. Особая методика, установленная Федеральным законом от 17.12.2001 №173-ФЗ, применяется, если у гражданина есть стаж работы, полученный до 2002 года.В соответствии с методикой на первом этапе определяются стажевый (СК) и зарплатный коэффициенты (ЗК). Базовое значение стажевого коэффициента составляет 0,55 – это значение присваивается мужчинам, которые отработали не менее 25 лет, и женщинам, отработавшим не менее 20 лет. Каждый год сверх базового стажа добавляет к коэффициенту значение 0,01, однако есть предел – верхний порог коэффициента составляет 0,75. Так, для мужчины со стажем 30 лет стажевый коэффициент будет составлять 0,6, а для женщины с аналогичным стажем – 0,65.Зарплатный коэффициент представляет собой соотношение средней заработной платы гражданина и средней заработной платы по стране за тот же период. Числитель коэффициента рассчитывается одним из двух способов: по среднему заработку гражданина за 2000-2001 годы или по аналогичному показателю за любые 5 лет подряд до 2000 года. Для итогового расчета принимается тот метод, который показал максимальное значение.Рассмотрим пример: средний заработок гражданина в период с 1984 по 1988 годы составлял 250 рублей, а в 2000-2001 годах – 1550 рублей. Средняя заработная плата по стране за 2000-2001 годы оценена на уровне 1494,5 рубля, а за период с 1984 по 1988 годы составила 209,22 рубля. Тогда зарплатный коэффициент составляет:· 1550/1494,5=1,04 – по данным за 2000-2001 годы· 250/209,22=1,19 – по данным за 1984-1988 годыПоследнее значение выше, значит зарплатный коэффициент будет принят на уровне 1,19.Значения стажевого и зарплатного коэффициента используются для расчета пенсионного капитала по одной из следующих формул:1) для лиц, чей стажевый коэффициент превышает 0,55:ПК = СК×ЗК×СЗ-БЧгде ПК – размер пенсионного капитала, СЗ – среднемесячная заработная плата в России за III квартал 2001 года (1671 рубль), БЧ – базовая часть трудовой пенсии на 01.01.2002 года (450 рублей).2) для лиц, чей стажевый коэффициент равен 0,55:ПК = СК×ЗК×СЗ-БЧ×(С2002/МС)где базовая часть пенсии корректируется на соотношение стажа до 2002 года (С2002) и минимального трудового стажа для назначения пенсии (МС), который составляет 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.Основываясь на рассмотренных выше примерах, можем определить, что для мужчины, чей стажевый коэффициент составил 0,6, а зарплатный коэффициент 1,19, пенсионный капитал будет равен 0,6×1,19×1671-450=743,09.На следующем шаге для справедливого определения пенсионных выплат проводится валоризация – это специальный механизм, который предполагает перерасчет и повышение размера пенсий за счет трудового стажа, неучтенного ранее в полной мере. Применение валоризации позволяет привести размер пенсии в соответствие современным реалиями. Стандартный коэффициент, используемый для валоризации, составляет 10%, однако к нему добавляется по 1% за каждый год стажа до 1991 года.Предположим, что мужчина из нашего условного примера до 1991 года проработал 20 лет. Тогда размер валоризации на основе его пенсионного капитала будет рассчитан следующим образом: 743,09×(0,1+0,01*20) = 222,93.Финальный перевод суммы в пенсионные коэффициенты осуществляется по следующей формуле:Количество пенсионных баллов = (ПК + Валоризация) × Коэффициент индексации пенсий за 2002-2014 годы/Стоимость одного коэффициента на 01.01.2015Коэффициент индексации пенсий за 2002-2014 годы составляет 5,6146, стоимость одного коэффициента на 01.01.2015 – 64,1. В нашем примере гражданину будет начислено 84,615 пенсионного балла за советский стаж.Механизм расчета пенсии за советский стаж работы может показаться непростым, однако доплата за него осуществляется автоматически. Обратиться в Социальный фонд России необходимо, только если гражданин выявил, что для расчета пенсии учтен не весь трудовой стаж. Важно: запрашиваемые изменения необходимо будет подтвердить документально (трудовой книжкой, справками с места работы, архивными документами).Автор - Любовь Хрустова, доцент Финансового университета при Правительстве РФ, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф"

