Пенсия за советский стаж: считаем в три этапа

МОСКВА, 28 окт – ПРАЙМ. В пенсионной системе России периодически происходят изменения, из-за чего у многих людей возникают трудности при попытке самостоятельно определить размер потенциальной пенсионной выплаты. Особые правила и нюансы возникают, когда речь идет об учете трудового стажа, выработанного в период СССР и постсоветское время до 2002 года. Рассмотрим, как правильно определить советский стаж работы для целей расчета пенсии.Общий подход определения размера пенсионной выплаты в настоящий момент предполагает учет количества заработанных пенсионных баллов – это индивидуальный коэффициент, который начисляется за каждый год официальной трудовой или социальной деятельности. Суммарное количество пенсионных баллов (А) умножается на стоимость одного балла (B) и прибавляется к фиксированной части пенсии (С), которые ежегодно утверждаются законом:Размер пенсии = А*B + СВ 2025 году стоимость одного пенсионного балла составляет 145,69 рубля, а фиксированная часть – 8907,7 рубля, а в 2026 году эти суммы будут проиндексированы.Количество пенсионных баллов учитывает размер ежегодных страховых взносов, начисленных за период трудовой деятельности. При этом сам механизм расчета отличается в зависимости от периода, за который определяются баллы. Особая методика, установленная Федеральным законом от 17.12.2001 №173-ФЗ, применяется, если у гражданина есть стаж работы, полученный до 2002 года.В соответствии с методикой на первом этапе определяются стажевый (СК) и зарплатный коэффициенты (ЗК). Базовое значение стажевого коэффициента составляет 0,55 – это значение присваивается мужчинам, которые отработали не менее 25 лет, и женщинам, отработавшим не менее 20 лет. Каждый год сверх базового стажа добавляет к коэффициенту значение 0,01, однако есть предел – верхний порог коэффициента составляет 0,75. Так, для мужчины со стажем 30 лет стажевый коэффициент будет составлять 0,6, а для женщины с аналогичным стажем – 0,65.Зарплатный коэффициент представляет собой соотношение средней заработной платы гражданина и средней заработной платы по стране за тот же период. Числитель коэффициента рассчитывается одним из двух способов: по среднему заработку гражданина за 2000-2001 годы или по аналогичному показателю за любые 5 лет подряд до 2000 года. Для итогового расчета принимается тот метод, который показал максимальное значение.Рассмотрим пример: средний заработок гражданина в период с 1984 по 1988 годы составлял 250 рублей, а в 2000-2001 годах – 1550 рублей. Средняя заработная плата по стране за 2000-2001 годы оценена на уровне 1494,5 рубля, а за период с 1984 по 1988 годы составила 209,22 рубля. Тогда зарплатный коэффициент составляет:· 1550/1494,5=1,04 – по данным за 2000-2001 годы· 250/209,22=1,19 – по данным за 1984-1988 годыПоследнее значение выше, значит зарплатный коэффициент будет принят на уровне 1,19.Значения стажевого и зарплатного коэффициента используются для расчета пенсионного капитала по одной из следующих формул:1) для лиц, чей стажевый коэффициент превышает 0,55:ПК = СК×ЗК×СЗ-БЧгде ПК – размер пенсионного капитала, СЗ – среднемесячная заработная плата в России за III квартал 2001 года (1671 рубль), БЧ – базовая часть трудовой пенсии на 01.01.2002 года (450 рублей).2) для лиц, чей стажевый коэффициент равен 0,55:ПК = СК×ЗК×СЗ-БЧ×(С2002/МС)где базовая часть пенсии корректируется на соотношение стажа до 2002 года (С2002) и минимального трудового стажа для назначения пенсии (МС), который составляет 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.Основываясь на рассмотренных выше примерах, можем определить, что для мужчины, чей стажевый коэффициент составил 0,6, а зарплатный коэффициент 1,19, пенсионный капитал будет равен 0,6×1,19×1671-450=743,09.На следующем шаге для справедливого определения пенсионных выплат проводится валоризация – это специальный механизм, который предполагает перерасчет и повышение размера пенсий за счет трудового стажа, неучтенного ранее в полной мере. Применение валоризации позволяет привести размер пенсии в соответствие современным реалиями. Стандартный коэффициент, используемый для валоризации, составляет 10%, однако к нему добавляется по 1% за каждый год стажа до 1991 года.Предположим, что мужчина из нашего условного примера до 1991 года проработал 20 лет. Тогда размер валоризации на основе его пенсионного капитала будет рассчитан следующим образом: 743,09×(0,1+0,01*20) = 222,93.Финальный перевод суммы в пенсионные коэффициенты осуществляется по следующей формуле:Количество пенсионных баллов = (ПК + Валоризация) × Коэффициент индексации пенсий за 2002-2014 годы/Стоимость одного коэффициента на 01.01.2015Коэффициент индексации пенсий за 2002-2014 годы составляет 5,6146, стоимость одного коэффициента на 01.01.2015 – 64,1. В нашем примере гражданину будет начислено 84,615 пенсионного балла за советский стаж.Механизм расчета пенсии за советский стаж работы может показаться непростым, однако доплата за него осуществляется автоматически. Обратиться в Социальный фонд России необходимо, только если гражданин выявил, что для расчета пенсии учтен не весь трудовой стаж. Важно: запрашиваемые изменения необходимо будет подтвердить документально (трудовой книжкой, справками с места работы, архивными документами).Автор - Любовь Хрустова, доцент Финансового университета при Правительстве РФ, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф"
МОСКВА, 28 окт – ПРАЙМ. В пенсионной системе России периодически происходят изменения, из-за чего у многих людей возникают трудности при попытке самостоятельно определить размер потенциальной пенсионной выплаты. Особые правила и нюансы возникают, когда речь идет об учете трудового стажа, выработанного в период СССР и постсоветское время до 2002 года. Рассмотрим, как правильно определить советский стаж работы для целей расчета пенсии.
Общий подход определения размера пенсионной выплаты в настоящий момент предполагает учет количества заработанных пенсионных баллов – это индивидуальный коэффициент, который начисляется за каждый год официальной трудовой или социальной деятельности. Суммарное количество пенсионных баллов (А) умножается на стоимость одного балла (B) и прибавляется к фиксированной части пенсии (С), которые ежегодно утверждаются законом:
Размер пенсии = А*B + С
В 2025 году стоимость одного пенсионного балла составляет 145,69 рубля, а фиксированная часть – 8907,7 рубля, а в 2026 году эти суммы будут проиндексированы.
Количество пенсионных баллов учитывает размер ежегодных страховых взносов, начисленных за период трудовой деятельности. При этом сам механизм расчета отличается в зависимости от периода, за который определяются баллы. Особая методика, установленная Федеральным законом от 17.12.2001 №173-ФЗ, применяется, если у гражданина есть стаж работы, полученный до 2002 года.
Роднина пояснила слова о пенсиях в России
20 октября, 06:11
В соответствии с методикой на первом этапе определяются стажевый (СК) и зарплатный коэффициенты (ЗК). Базовое значение стажевого коэффициента составляет 0,55 – это значение присваивается мужчинам, которые отработали не менее 25 лет, и женщинам, отработавшим не менее 20 лет. Каждый год сверх базового стажа добавляет к коэффициенту значение 0,01, однако есть предел – верхний порог коэффициента составляет 0,75. Так, для мужчины со стажем 30 лет стажевый коэффициент будет составлять 0,6, а для женщины с аналогичным стажем – 0,65.
Зарплатный коэффициент представляет собой соотношение средней заработной платы гражданина и средней заработной платы по стране за тот же период. Числитель коэффициента рассчитывается одним из двух способов: по среднему заработку гражданина за 2000-2001 годы или по аналогичному показателю за любые 5 лет подряд до 2000 года. Для итогового расчета принимается тот метод, который показал максимальное значение.
Рассмотрим пример: средний заработок гражданина в период с 1984 по 1988 годы составлял 250 рублей, а в 2000-2001 годах – 1550 рублей. Средняя заработная плата по стране за 2000-2001 годы оценена на уровне 1494,5 рубля, а за период с 1984 по 1988 годы составила 209,22 рубля. Тогда зарплатный коэффициент составляет:
· 1550/1494,5=1,04 – по данным за 2000-2001 годы
· 250/209,22=1,19 – по данным за 1984-1988 годы
Последнее значение выше, значит зарплатный коэффициент будет принят на уровне 1,19.
Значения стажевого и зарплатного коэффициента используются для расчета пенсионного капитала по одной из следующих формул:
1) для лиц, чей стажевый коэффициент превышает 0,55:
ПК = СК×ЗК×СЗ-БЧ
где ПК – размер пенсионного капитала, СЗ – среднемесячная заработная плата в России за III квартал 2001 года (1671 рубль), БЧ – базовая часть трудовой пенсии на 01.01.2002 года (450 рублей).
2) для лиц, чей стажевый коэффициент равен 0,55:
ПК = СК×ЗК×СЗ-БЧ×(С2002/МС)
где базовая часть пенсии корректируется на соотношение стажа до 2002 года (С2002) и минимального трудового стажа для назначения пенсии (МС), который составляет 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.
Основываясь на рассмотренных выше примерах, можем определить, что для мужчины, чей стажевый коэффициент составил 0,6, а зарплатный коэффициент 1,19, пенсионный капитал будет равен 0,6×1,19×1671-450=743,09.
На следующем шаге для справедливого определения пенсионных выплат проводится валоризация – это специальный механизм, который предполагает перерасчет и повышение размера пенсий за счет трудового стажа, неучтенного ранее в полной мере. Применение валоризации позволяет привести размер пенсии в соответствие современным реалиями. Стандартный коэффициент, используемый для валоризации, составляет 10%, однако к нему добавляется по 1% за каждый год стажа до 1991 года.
Предположим, что мужчина из нашего условного примера до 1991 года проработал 20 лет. Тогда размер валоризации на основе его пенсионного капитала будет рассчитан следующим образом: 743,09×(0,1+0,01*20) = 222,93.
Финальный перевод суммы в пенсионные коэффициенты осуществляется по следующей формуле:
Количество пенсионных баллов = (ПК + Валоризация) × Коэффициент индексации пенсий за 2002-2014 годы/Стоимость одного коэффициента на 01.01.2015
Коэффициент индексации пенсий за 2002-2014 годы составляет 5,6146, стоимость одного коэффициента на 01.01.2015 – 64,1. В нашем примере гражданину будет начислено 84,615 пенсионного балла за советский стаж.
Механизм расчета пенсии за советский стаж работы может показаться непростым, однако доплата за него осуществляется автоматически. Обратиться в Социальный фонд России необходимо, только если гражданин выявил, что для расчета пенсии учтен не весь трудовой стаж. Важно: запрашиваемые изменения необходимо будет подтвердить документально (трудовой книжкой, справками с места работы, архивными документами).
Автор - Любовь Хрустова, доцент Финансового университета при Правительстве РФ, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф"
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.