Назван средний размер пенсии неработающих пенсионеров в 2026 году

Назван средний размер пенсии неработающих пенсионеров в 2026 году - 28.10.2025

Назван средний размер пенсии неработающих пенсионеров в 2026 году

Средний размер пенсии неработающих пенсионеров в следующем году составит около 25,8 тысячи рублей в месяц, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник

2025-10-28T10:51+0300

2025-10-28T10:51+0300

2025-10-28T10:51+0300

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Средний размер пенсии неработающих пенсионеров в следующем году составит около 25,8 тысячи рублей в месяц, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок. "С начала следующего года запланирована индексация на уровне 7,6%, соответственно средний размер пенсии увеличится до примерно 25 800 рублей", - сказал Ляшок. Он напомнил, что по данным на 1 августа средний размер страховых пенсий неработающих пенсионеров составил 24 013,15 рублей.

