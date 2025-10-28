https://1prime.ru/20251028/pensiya-864015301.html

В Минтруде рассказали, сколько самозанятых россиян получают пенсию

В Минтруде рассказали, сколько самозанятых россиян получают пенсию - 28.10.2025, ПРАЙМ

В Минтруде рассказали, сколько самозанятых россиян получают пенсию

Более 923 тысяч самозанятых россиян уже получают пенсию, большая часть из них - по старости, сообщил статс-секретарь - заместитель министра труда и социальной... | 28.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-28T15:56+0300

2025-10-28T15:56+0300

2025-10-28T15:56+0300

экономика

совет федерации

общество

пенсия

https://cdnn.1prime.ru/img/84096/15/840961535_0:76:3071:1803_1920x0_80_0_0_9b98f78f87f9e7cffb27905ccf6ca649.jpg

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Более 923 тысяч самозанятых россиян уже получают пенсию, большая часть из них - по старости, сообщил статс-секретарь - заместитель министра труда и социальной защите России Андрей Пудов. “Девятьсот двадцать три тысячи - численность (самозанятых - ред.) лиц, которым назначена пенсия. Ну там с лишним”, - сказал Пудов во время заседания круглого Совета Федерации на тему "Институт самозанятости как инструмент стимулирования экономической активности". Он отметил, что значительная часть этих пенсий назначена по старости, но есть и случаи по инвалидности, потери кормильца. По данным Пудова, сегодня как самозанятые оформлены 14 миллионов человек в России. Больше половины из них работают в рамках наемного труда или по договору гражданско-правового характера.

https://1prime.ru/20251028/pensiya-864008894.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

совет федерации, общество , пенсия