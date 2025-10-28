В Минтруде рассказали, сколько самозанятых россиян получают пенсию

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Более 923 тысяч самозанятых россиян уже получают пенсию, большая часть из них - по старости, сообщил статс-секретарь - заместитель министра труда и социальной... | 28.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Более 923 тысяч самозанятых россиян уже получают пенсию, большая часть из них - по старости, сообщил статс-секретарь - заместитель министра труда и социальной защите России Андрей Пудов. “Девятьсот двадцать три тысячи - численность (самозанятых - ред.) лиц, которым назначена пенсия. Ну там с лишним”, - сказал Пудов во время заседания круглого Совета Федерации на тему "Институт самозанятости как инструмент стимулирования экономической активности". Он отметил, что значительная часть этих пенсий назначена по старости, но есть и случаи по инвалидности, потери кормильца. По данным Пудова, сегодня как самозанятые оформлены 14 миллионов человек в России. Больше половины из них работают в рамках наемного труда или по договору гражданско-правового характера.
https://cdnn.1prime.ru/img/84096/15/840961535_39:0:2770:2048_1920x0_80_0_0_a257264c7b4c24b8df17f0c9ba3856b5.jpg
1920
1920
true
совет федерации, общество , пенсия
Экономика, Совет Федерации, Общество , пенсия
15:56 28.10.2025
 
В России свыше 923 тысяч самозанятых получают пенсию

© РИА Новости . Максим Богодвид
Трудовая книжка, пенсионное удостоверение.
Трудовая книжка, пенсионное удостоверение. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Пенсия - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2025
Назван средний размер пенсии неработающих пенсионеров в 2026 году
10:51
 
Экономика Совет Федерации Общество пенсия
 
 
