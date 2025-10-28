https://1prime.ru/20251028/pensiya-864015301.html
В Минтруде рассказали, сколько самозанятых россиян получают пенсию
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Более 923 тысяч самозанятых россиян уже получают пенсию, большая часть из них - по старости, сообщил статс-секретарь - заместитель министра труда и социальной защите России Андрей Пудов. “Девятьсот двадцать три тысячи - численность (самозанятых - ред.) лиц, которым назначена пенсия. Ну там с лишним”, - сказал Пудов во время заседания круглого Совета Федерации на тему "Институт самозанятости как инструмент стимулирования экономической активности". Он отметил, что значительная часть этих пенсий назначена по старости, но есть и случаи по инвалидности, потери кормильца. По данным Пудова, сегодня как самозанятые оформлены 14 миллионов человек в России. Больше половины из них работают в рамках наемного труда или по договору гражданско-правового характера.
