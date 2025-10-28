Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
PepsiCo объявила о первом за 25 лет ребрендинге - 28.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251028/pepsi-864023480.html
PepsiCo объявила о первом за 25 лет ребрендинге
PepsiCo объявила о первом за 25 лет ребрендинге - 28.10.2025, ПРАЙМ
PepsiCo объявила о первом за 25 лет ребрендинге
PepsiCo Inc., один из крупнейших в мире производителей прохладительных напитков, объявил о первом за 25 лет ребрендинге, в рамках которого изменил логотип и... | 28.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-28T22:26+0300
2025-10-28T22:26+0300
бизнес
pepsico
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1c/864023325_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_016f49429befac5f264605ecdf367872.jpg
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. PepsiCo Inc., один из крупнейших в мире производителей прохладительных напитков, объявил о первом за 25 лет ребрендинге, в рамках которого изменил логотип и лозунг, следует из пресс-релиза компании. "Несмотря на то, что наш бизнес вырос и претерпел множество изменений, наш корпоративный бренд оставался неизменным на протяжении почти 25 лет. Сегодня мы с гордостью представляем новую идентичность бренда, которая отражает то, кем мы являемся сейчас, а также будущее, которое мы строим вместе", - говорится в сообщении. В частности, компания представила новый логотип. В центре - буква "Р", что, как говорится в релизе, является "знаковой отсылкой" к наследию PepsiCo. Цветовая палитра нового логотипа состоит из зеленого, салатового, желтого и голубого. PepsiCo также представила свой новый лозунг: "Еда. Напитки. Улыбки". Отмечается, что новый дизайн будет постепенно внедряться на рынках. Начинается ребрендинг с сайта компании и ее глобальных соцсетей. PepsiCo Inc. - американская компания, образованная в 1965 году после слияния Frito-Lay Inc. и Pepsi-Cola. В портфель ее брендов входят более 500 брендов, в том числе Pepsi, Lay's, Doritos, Mirinda, Cheetos и другие.
https://1prime.ru/20250922/pepsico-862642479.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1c/864023325_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_530cf782665ef03cce7f042634f6c08f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, pepsico
Бизнес, PepsiCo
22:26 28.10.2025
 
PepsiCo объявила о первом за 25 лет ребрендинге

Первый за 25 лет ребрендинг PepsiCo начался с изменения логотипа

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗавод PepsiCo
Завод PepsiCo - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2025
Завод PepsiCo. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. PepsiCo Inc., один из крупнейших в мире производителей прохладительных напитков, объявил о первом за 25 лет ребрендинге, в рамках которого изменил логотип и лозунг, следует из пресс-релиза компании.
"Несмотря на то, что наш бизнес вырос и претерпел множество изменений, наш корпоративный бренд оставался неизменным на протяжении почти 25 лет. Сегодня мы с гордостью представляем новую идентичность бренда, которая отражает то, кем мы являемся сейчас, а также будущее, которое мы строим вместе", - говорится в сообщении.
В частности, компания представила новый логотип. В центре - буква "Р", что, как говорится в релизе, является "знаковой отсылкой" к наследию PepsiCo. Цветовая палитра нового логотипа состоит из зеленого, салатового, желтого и голубого.
PepsiCo также представила свой новый лозунг: "Еда. Напитки. Улыбки".
Отмечается, что новый дизайн будет постепенно внедряться на рынках. Начинается ребрендинг с сайта компании и ее глобальных соцсетей.
PepsiCo Inc. - американская компания, образованная в 1965 году после слияния Frito-Lay Inc. и Pepsi-Cola. В портфель ее брендов входят более 500 брендов, в том числе Pepsi, Lay's, Doritos, Mirinda, Cheetos и другие.
Астана - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
Токаев обсудил с руководством PepsiCo строительство завода в Казахстане
22 сентября, 23:18
 
БизнесPepsiCo
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала