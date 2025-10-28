PepsiCo объявила о первом за 25 лет ребрендинге

https://1prime.ru/20251028/pepsi-864023480.html
2025-10-28T22:26+0300
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. PepsiCo Inc., один из крупнейших в мире производителей прохладительных напитков, объявил о первом за 25 лет ребрендинге, в рамках которого изменил логотип и лозунг, следует из пресс-релиза компании. "Несмотря на то, что наш бизнес вырос и претерпел множество изменений, наш корпоративный бренд оставался неизменным на протяжении почти 25 лет. Сегодня мы с гордостью представляем новую идентичность бренда, которая отражает то, кем мы являемся сейчас, а также будущее, которое мы строим вместе", - говорится в сообщении. В частности, компания представила новый логотип. В центре - буква "Р", что, как говорится в релизе, является "знаковой отсылкой" к наследию PepsiCo. Цветовая палитра нового логотипа состоит из зеленого, салатового, желтого и голубого. PepsiCo также представила свой новый лозунг: "Еда. Напитки. Улыбки". Отмечается, что новый дизайн будет постепенно внедряться на рынках. Начинается ребрендинг с сайта компании и ее глобальных соцсетей. PepsiCo Inc. - американская компания, образованная в 1965 году после слияния Frito-Lay Inc. и Pepsi-Cola. В портфель ее брендов входят более 500 брендов, в том числе Pepsi, Lay's, Doritos, Mirinda, Cheetos и другие.
