Военно-морские силы Великобритании и Германии активизировали наблюдение за российскими подводными лодками, сообщает издание National Interest. | 28.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Военно-морские силы Великобритании и Германии активизировали наблюдение за российскими подводными лодками, сообщает издание National Interest."Российские подлодки представляют реальную угрозу. Россия располагает одним из самых передовых и многочисленных подводных флотов в мире — около 64 субмарин, включая атомные носители баллистических ракет, ударные подлодки и корабли с крылатыми ракетами", — указало издание.По информации NI, немецкие экипажи присоединились к британским патрульным самолетам, базирующимся в Лоссимуте. Позднее в этом году немецкий P-8A Poseidon также будет размещён на территории Великобритании. Эти мероприятия входят в программу НАТО "Балтийский часовой" и направлены на отслеживание российских подлодок в Балтийском и Северном морях.Кроме того, ВМС Великобритании и Германии намерены совместно закупить торпеды Sting Ray.Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили пригрозил российскому флоту, заявив, что его ведомство "следит и охотится" за субмаринами.В последние годы Россия неоднократно выражала обеспокоенность возрастающей активностью НАТО у своих границ. Альянс называет это "сдерживанием агрессии", однако Москва подчёркивает, что никому не угрожает и при этом не оставит без внимания действия, которые могут представлять опасность для её интересов. Россия остаётся открытой для диалога, но только на равноправной основе, тогда как Западу следует отказаться от курса милитаризации Европы.Президент Владимир Путин ранее объяснял, что Россия не намерена нападать на страны НАТО, поскольку в этом нет никакой логики. Он отметил, что западные политики пугают население мифической "российской угрозой", чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

